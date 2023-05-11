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США передадуть Україні конфісковані активи російського олігарха

11 травня 2023 00:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
США передадуть Україні конфісковані активи російського олігарха
Генеральний прокурор Меррік Гарленд виступає під час пресконференції в Департаменті юстиції у Вашингтоні. Фото: REUTERS/Аманда Андраде-Роудс.
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд заявив, що вперше Сполучені Штати схвалили передачу конфіскованих російських активів Україні. За його словами, це перший переказ і не останній.

Про це повідомляє Reuters.

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Деталі

Гарленд зазначив, що 2022 року Міністерство юстиції США висунуло звинувачення російському олігарху Костянтину Малофєєву за порушення санкцій, які були введені проти Росії після її вторгнення в Україну. За даними американської влади, Малофєєв фінансував російських осіб, які сприяли сепаратизму в окупованому Криму.

Генеральний прокурор заявив, що тоді було оголошено про конфіскацію мільйонів доларів, які були заблоковані на рахунку в фінансовій установі США через порушення Малофєєвим санкцій. В лютому 2023 року було схвалено передачу цих коштів для використання в Україні.

"Хоча це перший переказ Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відновлення України, він не буде останнім", — сказав Гарленд.

Нагадаємо, що в Європейському Союзі останніми днями пожвавилися дискусії навколо наповнення чергового, 11-го пакету санкцій проти Російської Федерації.

Між тим на Заході знаходяться люди, які висловлюють поки що боязкі припущення, що, ймовірно, санкційна скарбниця проти РФ досягли своєї стелі і далі настане час, коли крити карту буде нічим.

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