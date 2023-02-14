В США уверены, что весной в войне наступит переломный момент

США предупредили Украину о переломном моменте в войне и готовят 10-миллиардную помощь, — СМИ
США отмечают, что весной в российско-украинской войне наступит переломный момент, связанный с возможным наступлением оккупантов и контрнаступлением ВСУ. Соединенные Штаты готовят новый пакет пособий для Украины.
Об этом сообщает издание The Washington Post.
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Переломный момент в войне
Перед приближением годовщины войны американские власти предупреждают украинских коллег о ключевом, переломном моменте в военном конфликте россии и Украины.
Этот момент наступит весной, когда россия, вероятно, начнет новое большое наступление, а Украина будет контрнаступать, пытаясь освободить захваченные оккупантами территории.
Новая помощь США
Также американцы отмечают продолжение поддержки Украины.
Да, сейчас администрация президента Байдена ведет переговоры с Конгрессом об одобрении финансовой помощи для Украины в размере 10 млрд долларов.
Кроме того, на следующей неделе США планируют объявить еще один пакет военной помощи и очередные санкции против кремлевского режима.
Напомним, что за 13 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 700 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли три танка, восемь бронемашин и девять артиллерийских систем.
Фото: пресс-служба Президента Украины