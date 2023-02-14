В США уверены, что весной в войне наступит переломный момент

Администрация Байдена договаривается с Конгрессом о крупной финансовой помощи Украине

США отмечают, что весной в российско-украинской войне наступит переломный момент, связанный с возможным наступлением оккупантов и контрнаступлением ВСУ. Соединенные Штаты готовят новый пакет пособий для Украины.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

Переломный момент в войне

Перед приближением годовщины войны американские власти предупреждают украинских коллег о ключевом, переломном моменте в военном конфликте россии и Украины.

Этот момент наступит весной, когда россия, вероятно, начнет новое большое наступление, а Украина будет контрнаступать, пытаясь освободить захваченные оккупантами территории.

Новая помощь США

Также американцы отмечают продолжение поддержки Украины.

Да, сейчас администрация президента Байдена ведет переговоры с Конгрессом об одобрении финансовой помощи для Украины в размере 10 млрд долларов.

Кроме того, на следующей неделе США планируют объявить еще один пакет военной помощи и очередные санкции против кремлевского режима.

Напомним, что за 13 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 700 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли три танка, восемь бронемашин и девять артиллерийских систем.

Фото: пресс-служба Президента Украины