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США попередили Україну про переломний момент у війні і готують 10-мільярдну допомогу, — ЗМІ

14 лютого 2023 09:01
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
В США упевнені, що навесні у війні настане переломний момент
Адміністрація Байдена домовляється з Конгресом про велику фінансову допомогу Україні
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

США зазначають, що навесні у російсько-українській війні настане переломний момент, пов’язаний з можливим наступом окупантів та контрнаступом ЗСУ. Сполучені Штати готують новий пакет допомоги для України.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

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Переломний момент у війні

Перед наближенням річниці війни американська влада попереджає українських колег про ключовий, переломний момент у військовому конфлікті росії та України.

Цей момент настане навесні, коли росія, імовірно, розпочне новий великий наступ, а Україна контрнаступатиме, намагаючись звільнити захоплені окупантами території.

Нова допомога США

Також американці наголошують на продовженні підтримки України.

Так, зараз адміністрація президента Байдена веде переговори з Конгресом про схвалення фінансової допомоги для України розміром 10 млрд доларів.

Крім того, наступного тижня США планують оголосити про ще один пакет військової допомоги та чергові санкції проти кремлівського режиму.

Нагадаємо, що за 13 лютого українські захисники знищили на фронтах війни понад 700 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили три танки, вісім бронемашин та дев’ять артилерійських систем.

Фото: пресслужба Президента України

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