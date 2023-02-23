США усилят присутствие армии на Тайване
США увеличивают количество военных, развернутых на Тайване, более чем в четыре раза, чтобы усилить программу обучения военных острова и усложнить возможную китайскую атаку на остров. В ближайшие месяцы планируется развернуть на Тайване от 100 до 200 военных по сравнению с 30 в прошлом году, чтобы обеспечить Тайбэй необходимыми возможностями для защиты без провокации Пекина.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
-
В США вынесли одно из первых решений по авторским правам на созданные ИИ изображения
-
На фоне больших потерь ЧВК "Вагнер" прекратила убивать наемников
-
В Израиле ученые нашли свидетельство неудачной операции на мозге 3500 лет назад
-
Бывший сотрудник Хлои Кардашьян подал на нее в суд: что его возмутило
-
Чемпионат по легкой атлетике: одесские спортсмены завоевали четыре медали
-
Чиновников Киевводоканала будут судить за присвоение 2 млн грн: что известно
-
"Война в Украине создала мощную армию и президента. Возможно, слишком мощного Зеленского. Но это хорошо", — Александр Мотыль
-
Коммуналка во время войны: кому и за какую услугу разрешили не платить
-
На Аллее смелости в Киеве открыли табличку в честь премьер-министра Испании
-
Направление Мариуполя уже не является для нас абсолютно недостижимым, — Гуменюк
Армия США на Тайване
Согласно данным Министерства обороны Соединенных Штатов, численность американских войск, включая силы специальных операций и морскую пехоту США, в последние несколько лет незначительно колебалась. Планируемое увеличение станет самым большим развертыванием сил США на Тайване за последние десятилетия, поскольку оба сближаются, чтобы противостоять растущей военной мощи Китая.
По данным издания, США планируют развернуть на острове от 100 до 200 военных в ближайшие месяцы по сравнению с примерно 30 бойцами, привлеченными в прошлом году.
Напомним, что на фоне угроз со стороны россии Польша хочет сформировать крупнейшие сухопутные войска в Европе. Официальная Варшава уже подписывает контракты на поставку оружия из США.
В материале WP говорится, что отношения Варшавы и Вашингтона на достаточно высоком уровне, поэтому проблем по поставкам оружия в Польшу не будет. Отмечается, что приток оружия из США поможет стране сформировать "крупнейшие сухопутные войска в Европе".