США усилят присутствие армии на Тайване

Армия США

США увеличивают количество военных, развернутых на Тайване, более чем в четыре раза, чтобы усилить программу обучения военных острова и усложнить возможную китайскую атаку на остров. В ближайшие месяцы планируется развернуть на Тайване от 100 до 200 военных по сравнению с 30 в прошлом году, чтобы обеспечить Тайбэй необходимыми возможностями для защиты без провокации Пекина.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Армия США на Тайване

Согласно данным Министерства обороны Соединенных Штатов, численность американских войск, включая силы специальных операций и морскую пехоту США, в последние несколько лет незначительно колебалась. Планируемое увеличение станет самым большим развертыванием сил США на Тайване за последние десятилетия, поскольку оба сближаются, чтобы противостоять растущей военной мощи Китая.

По данным издания, США планируют развернуть на острове от 100 до 200 военных в ближайшие месяцы по сравнению с примерно 30 бойцами, привлеченными в прошлом году.

Напомним, что на фоне угроз со стороны россии Польша хочет сформировать крупнейшие сухопутные войска в Европе. Официальная Варшава уже подписывает контракты на поставку оружия из США.

В материале WP говорится, что отношения Варшавы и Вашингтона на достаточно высоком уровне, поэтому проблем по поставкам оружия в Польшу не будет. Отмечается, что приток оружия из США поможет стране сформировать "крупнейшие сухопутные войска в Европе".