США посилять присутність армії на Тайвані

Армія США

США збільшують кількість військових, розгорнутих на Тайвані, більш ніж у чотири рази, щоб посилити програму навчання військових островів та ускладнити можливу китайську атаку на острів. Найближчими місяцями планується розгорнути на Тайвані від 100 до 200 військових порівняно з 30 торік, щоб забезпечити Тайбей необхідними можливостями для захисту без провокації Пекіна.

Про це пише The Wall Street Journal.

Армія США на Тайвані

За даними Міністерства оборони Сполучених Штатів, чисельність американських військ, включаючи сили спеціальних операцій та морську піхоту США, останні кілька років незначно коливалася. Заплановане збільшення стане найбільшим розгортанням сил США на Тайвані за останні десятиліття, оскільки обидва зближуються, щоб протистояти зростаючій військовій могутності Китаю.

За даними видання, США планують розгорнути на острові від 100 до 200 військових у найближчі місяці порівняно з приблизно 30 бійцями, залученими минулого року.

Нагадаємо, що на тлі загроз з боку Росії Польща хоче сформувати найбільші сухопутні війська в Європі. Офіційна Варшава вже підписує контракти на постачання зброї із США.

У матеріалі WP йдеться, що відносини Варшави та Вашингтона на досить високому рівні, тож проблем із постачанням зброї до Польщі не буде. Зазначається, що приплив зброї зі США допоможе країні сформувати "найбільші сухопутні війська в Європі".