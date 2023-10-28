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США будут работать над новым вариантом ядерной бомбы, — Пентагон

28 октября 2023 03:51
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
США будут работать над новым вариантом ядерной бомбы, — Пентагон
Здание Пентагона в США. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Соединенные Штаты Америки будут работать над разработкой современного варианта ядерной гравитационной бомбы B61-13.

Об этом сообщает Министерство обороны США.

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Разработка новой ядерной бомбы

В Пентагоне сообщили, что Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики будет производить B61-13.

"Решение о реализации этого потенциала, которое было принято в тесном сотрудничестве с NNSA, соответствует требованиям быстро меняющейся среды безопасности, как описано в "Обзоре ядерной политики 2022 года"", — говорится в сообщении.

Предполагается, что B61-13 будет доставлен с помощью современных самолетов, что усилит сдерживание противников и даст уверенность союзникам и партнерам, предоставив президенту дополнительные возможности против некоторых более сложных и больших военных целей.

"B61-13 является разумным шагом для решения проблем высокодинамической среды безопасности", — сказал помощник министра обороны по вопросам космической политики Джон Пламб.

Напомним, в КНДР открыто заявили, что перебрасываемые на территорию южнокорейских муртадов ядерные стратегические средства США — первые объекты уничтожения для вооруженных сил Северной Кореи. Кроме того, там обвиняют Штаты в "провокационных происках".

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