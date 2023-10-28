США працюватимуть над новим варіантом ядерної бомби, — Пентагон

Будівля Пентагону у США. Фото: depositphotos.com

Сполучені Штати Америки працюватимуть над розробкою сучасного варіанту ядерної гравітаційної бомби B61-13.

Про це повідомляє Міністерство оборони США.

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У Пентагоні повідомили, що Національне управління ядерної безпеки (NNSA) Міністерства енергетики вироблятиме B61-13.

"Рішення про реалізацію цього потенціалу, яке було ухвалено в тісній співпраці з NNSA, відповідає вимогам середовища безпеки, що швидко змінюється, як описано в "Огляді ядерної політики 2022 року", — йдеться у повідомленні.

Передбаається, що B61-13 доставлятимуть за допомогою сучасних літаків, що посилить стримування супротивників і дасть упевненість союзникам і партнерам, надавши президенту додаткові можливості проти деяких більш складних і великих військових цілей.

"B61-13 є розумним кроком для вирішення проблем високодинамічного середовища безпеки", — сказав помічник міністра оборони з питань космічної політики Джон Пламб.

Нагадаємо, у КНДР відкрито заявили, що ядерні стратегічні засоби США, що перекидаються на територію південнокорейських маріонеток, — перші об'єкти знищення для збройних сил Північної Кореї. Окрім того, там звинувачують Штати у "провокаційних підступах".