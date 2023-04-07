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США продлили действие санкций против России

7 апреля 2023 20:59
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Джо Байден
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил на один год действие режима чрезвычайного положения, позволяющего вводить санкции против россии. Речь идет, в частности, и о санкциях, введенных из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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"Я отметил, что необходимо сохранить режим ЧС в стране... по поводу вредной зарубежной деятельности правительства россии", — говорится в заявлении.

В сообщении также перечислено, из-за какой именно вредной зарубежной деятельности правительства россии были введены санкции.

  • усилия по подрыву проведения свободных и честных демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах и их союзниках и партнерах;
  • участие и содействие вредной деятельности с использованием кибертехнологий против Соединенных Штатов и их союзников и партнеров;
  • поощрение и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства;
  • осуществление экстерриториальной деятельности, направленной против диссидентов или журналистов;
  • подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США;
  • нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государств — продолжение представления необычной и чрезвычайной угрозы для национальной безопасности, внешней политики и экономики США.

Напомним, ранее президент США Джо Байден выразил мнение, что представления о мощи союза Китая и россии сильно преувеличены и они не смогли создать столь крепкие альянсы, как в США и других западных стран.

Также Джо Байден ранее прокомментировал идею российского диктатора владимира путина вывести часть ядерного арсенала в беларусь. Такой шаг путина Байден назвал опасным.

Фото: REUTERS/LEAH MILLIS

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