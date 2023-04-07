США продлили действие санкций против России

Джо Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил на один год действие режима чрезвычайного положения, позволяющего вводить санкции против россии. Речь идет, в частности, и о санкциях, введенных из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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Заявление Белого дома

"Я отметил, что необходимо сохранить режим ЧС в стране... по поводу вредной зарубежной деятельности правительства россии", — говорится в заявлении.

В сообщении также перечислено, из-за какой именно вредной зарубежной деятельности правительства россии были введены санкции.

усилия по подрыву проведения свободных и честных демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах и их союзниках и партнерах;

участие и содействие вредной деятельности с использованием кибертехнологий против Соединенных Штатов и их союзников и партнеров;

поощрение и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства;

осуществление экстерриториальной деятельности, направленной против диссидентов или журналистов;

подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США;

нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государств — продолжение представления необычной и чрезвычайной угрозы для национальной безопасности, внешней политики и экономики США.

Напомним, ранее президент США Джо Байден выразил мнение, что представления о мощи союза Китая и россии сильно преувеличены и они не смогли создать столь крепкие альянсы, как в США и других западных стран.

Также Джо Байден ранее прокомментировал идею российского диктатора владимира путина вывести часть ядерного арсенала в беларусь. Такой шаг путина Байден назвал опасным.

Фото: REUTERS/LEAH MILLIS