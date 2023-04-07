США продлили действие санкций против России
Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил на один год действие режима чрезвычайного положения, позволяющего вводить санкции против россии. Речь идет, в частности, и о санкциях, введенных из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Заявление Белого дома
"Я отметил, что необходимо сохранить режим ЧС в стране... по поводу вредной зарубежной деятельности правительства россии", — говорится в заявлении.
В сообщении также перечислено, из-за какой именно вредной зарубежной деятельности правительства россии были введены санкции.
- усилия по подрыву проведения свободных и честных демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах и их союзниках и партнерах;
- участие и содействие вредной деятельности с использованием кибертехнологий против Соединенных Штатов и их союзников и партнеров;
- поощрение и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства;
- осуществление экстерриториальной деятельности, направленной против диссидентов или журналистов;
- подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США;
- нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государств — продолжение представления необычной и чрезвычайной угрозы для национальной безопасности, внешней политики и экономики США.
Напомним, ранее президент США Джо Байден выразил мнение, что представления о мощи союза Китая и россии сильно преувеличены и они не смогли создать столь крепкие альянсы, как в США и других западных стран.
Также Джо Байден ранее прокомментировал идею российского диктатора владимира путина вывести часть ядерного арсенала в беларусь. Такой шаг путина Байден назвал опасным.
Фото: REUTERS/LEAH MILLIS