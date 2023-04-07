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США продовжили дію санкцій проти росії

7 квітня 2023 20:59
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Джо Байден
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Президент Сполучених Штатів Джо Байден продовжив на один рік дію режиму надзвичайного стану, який дозволяє вводити санкції проти росії. Йдеться, зокрема, і про санкції, запроваджені через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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"Я зазначив, що необхідно зберегти режим НС у країні ... щодо шкідливої закордонної діяльності уряду росії", — йдеться у заяві.

У повідомленні також перераховано, через яку саме шкідливу закордонну діяльність уряду рф були запроваджені санкції. 

  • зусилля з підриву проведення вільних і чесних демократичних виборів і демократичних інститутів у Сполучених Штатах та їхніх союзниках і партнерах;
  • участь і сприяння шкідливій діяльності з використанням кібертехнологій проти Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів;
  • заохочення і використання транснаціональної корупції для здійснення впливу на іноземні уряди;
  • здійснення екстериторіальної діяльності, спрямованої проти дисидентів або журналістів;
  • підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки США;
  • порушення усталених принципів міжнародного права, включно з повагою до територіальної цілісності держав — продовження представлення незвичної та надзвичайної загрози для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки США.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден висловив думку, що уявлення про потужність союзу Китаю та росії сильно перебільшені і вони не змогли створити настільки міцні альянси, як у США та інших західних країн.

Також Джо Байден раніше прокоментував ідею російського диктатора володимира путіна вивести частину ядерного арсеналу до ,ілорусі. Такий крок путіна Байден назвав небезпечним.

Фото: REUTERS/LEAH MILLIS

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