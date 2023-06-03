США вместе с Данией обсудят обучение украинских пилотов на F-16

Истребитель F-16 во время полета. Фото: google.com

Пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден вместе с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксеном проведут беседу по общей методике обучения украинских пилотов на западных истребителях. Также будут рассмотрены пути укрепления НАТО и глобальные вызовы.

Об этом сообщает Укринформ.

Читайте также:

Истребители F-16 для Украины

"Будут обсуждать непоколебимую поддержку Украины в условиях жестокой захватнической войны России. И я ожидаю, что наши совместные усилия по подготовке украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16, будут частью этого общения", — отметила Карин Жан-Пьер.

Она анонсировала, что лидеры обсудят совместные усилия союзников НАТО по укреплению стран-участниц альянса и экономического развития. Также коснутся тем экологии, в частности, изменения климата и энергетической безопасности.

Напомним, что Офис президента Украины усердно работает над ускорением процесса снабжения первых истребителей F-16, ожидаемого в течение нескольких месяцев. Глава Офиса Президента Андрей Ермак уверяет в максимальной оперативности вопросов, касающихся украинской стороны.

Также мы сообщали, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, какая главная задача будет для истребителей F-16. По его словам, с помощью самолетов Украина завоюет преимущество в воздухе и покроет территорию, куда не достают наземные системы ПВО.

Добавим, что Украина получила от Словакии все обещанные этой страной 13 истребителей МиГ-29. Однако, кроме них, наше государство нуждается в западных истребителях F-16.