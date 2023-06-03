Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow США вместе с Данией обсудят обучение украинских пилотов на F-16 arrow

США вместе с Данией обсудят обучение украинских пилотов на F-16

3 июня 2023 04:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
США вместе с Данией обсудят обучение украинских пилотов на F-16
Истребитель F-16 во время полета. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден вместе с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксеном проведут беседу по общей методике обучения украинских пилотов на западных истребителях. Также будут рассмотрены пути укрепления НАТО и глобальные вызовы.

Об этом сообщает Укринформ.

Читайте также:

Истребители F-16 для Украины

"Будут обсуждать непоколебимую поддержку Украины в условиях жестокой захватнической войны России. И я ожидаю, что наши совместные усилия по подготовке украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16, будут частью этого общения", — отметила Карин Жан-Пьер.

Она анонсировала, что лидеры обсудят совместные усилия союзников НАТО по укреплению стран-участниц альянса и экономического развития. Также коснутся тем экологии, в частности, изменения климата и энергетической безопасности.

Напомним, что Офис президента Украины усердно работает над ускорением процесса снабжения первых истребителей F-16, ожидаемого в течение нескольких месяцев. Глава Офиса Президента Андрей Ермак уверяет в максимальной оперативности вопросов, касающихся украинской стороны.

Также мы сообщали, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, какая главная задача будет для истребителей F-16. По его словам, с помощью самолетов Украина завоюет преимущество в воздухе и покроет территорию, куда не достают наземные системы ПВО.

Добавим, что Украина получила от Словакии все обещанные этой страной 13 истребителей МиГ-29. Однако, кроме них, наше государство нуждается в западных истребителях F-16.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Ряд ОО, претендовавших на грант от Фонда, получили продуктовую помощь вне конкурса, — Столар

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас