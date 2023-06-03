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США разом із Данією обговорять навчання українських пілотів на F-16

3 червня 2023 04:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
США разом із Данією обговорять навчання українських пілотів на F-16
Винищувач F-16 під час польоту. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Речниця адміністрації США Карін Жан-П'єр заявила, що президент США Джо Байден разом із прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксеном проведуть бесіду щодо спільної методики навчання українських пілотів на західних винищувачах. Також розглянуть шляхи зміцнення НАТО та глобальні виклики.

Про це повідомляє Укрінформ.

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"Обговорюватимуть непохитну підтримку України в умовах жорстокої загарбницької війни Росії. І я очікую, що наші спільні зусилля з підготовки українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16, будуть частиною цього спілкування", — зазначила Карін Жан-П'єр.

Вона анонсувала, що лідери обговорять спільні зусилля союзників НАТО для зміцнення країн-учасниць альянсу та економічного розвитку. Також торкнуться тем екології, зокрема зміни клімату та енергетичної безпеки.

Нагадаємо, що Офіс президента України старанно працює над прискоренням процесу постачання перших винищувачів F-16, що очікується протягом кількох місяців. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак запевняє у максимальній оперативності питань, що стосуються української сторони.

Також ми повідомляли, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, яка головна задача буде для винищувачів F-16. За його словами, за допомогою літаків Україна завоює перевагу в повітрі та покриє територію, куди не дістають наземні системи ППО.

Додамо, що Україна отримала від Словаччини усі обіцяні цією країною 13 винищувачів МіГ-29. Проте, окрім них, наша держава потребує західних винищувачів F-16. 

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