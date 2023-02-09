США сигнализируют о долгосрочной помощи Украине

Четыре ключевых момента поддержки США Украины

Мария Кагал Редактор международного отдела

Соединенные Штаты активно помогают Украине в борьбе с оккупантами с самого начала полномасштабного вторжения. Однако не "устала" ли Америка от войны? Готова ли действительно помогать столько, сколько это потребуется? Ответ однозначно — да. Профессор международной политики Университета Тафтса Моника Даффи Тофт приводит четыре ключевых момента, сигнализирующих о готовности Штатов к долгосрочной поддержке. Оригинал ее статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

США предоставят Украине военные танки — это свидетельствует о долгосрочной приверженности западных государств к противодействию россии

Президент Джо Байден объявил 25 января 2023 года, что США направят Украине 31 танк M1 Abrams — в ответ на неоднократные просьбы президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении большего количества военных танков для ведения войны против россии.

"Речь идет о помощи Украине в обороне и защите украинской земли. Это не является наступательной угрозой для россии. Нет никакой наступательной угрозы для россии. Если российские войска вернутся в россию, где им и надлежит быть, эта война закончится уже сегодня. Это то, чего мы все хотим", — сказал тогда Байден в своем выступлении в Белом доме.

Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Заявление президента появилось в тот же день, когда Германия подтвердила, что посылает Украине 14 танков Leopard 2 — часть из 300 танков, которые, по словам Украины, необходимы ей для вытеснения россии с оккупированной территории. Великобритания пообещала предоставить 12 танков, а также несколько других западноевропейских стран, предоставляющих бронетехнику и другое военное снаряжение.

США формально не объявили войну россии, но боевые действия в Украине являются классическим примером прокси-войны, ведущейся без официального объявления.

Поддержка Украины со стороны США была неизменной в течение первого года конфликта, а недавно она еще и расширилась до приглашения украинских военных на тренировки на базе военно-воздушных сил США.

Я исследую внешнюю политику США и международную безопасность. С приближением первой годовщины российского вторжения в Украину 24 февраля 2023 года, я считаю важным рассмотреть помощь США Украине в перспективе — как в историческом аспекте, так и по сравнению с другими текущими обязательствами США по оказанию военной помощи во всем мире.

Это может помочь ответить на важный вопрос: готовы ли США поддерживать Украину в долгосрочной перспективе или их нынешние высокие обязательства по расходам будут сведены на нет плетью поляризованной внутренней политики Америки?

Вот четыре ключевых момента поддержки Украины со стороны США, которые стоит понять, а также то, как Штаты дают понять, что они будут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

1. Танки — важный элемент для Украины

Поставка западных танков усилит украинский арсенал. До этого времени украинские военные полагались на старые советские танки Т-72 предыдущего поколения.

Однако у западных танков есть определенные проблемы. К примеру, "Абрамс" работает на авиационном топливе, а это дорого и сложно в обслуживании и обучении. Но развертывание этих танков вместе с танками из Германии и Великобритании сигнализирует о том, что Запад хотел бы дать Украине шанс отвоевать территорию, которую россия завоевала и оккупировала с февраля 2022 года.

M1 Abrams. Фото: Ēriks Kukutis

Эти системы вооружений поставляются вместе с обязательствами тренировать украинских солдат и учить их управлять танками и другой техникой. Но с ними Украина будет иметь гораздо лучшую позицию для наступления и, возможно, отвоюет у россии больше своей территории, включая сухопутный мост в Крым, который установила рф после захвата Мариуполя в мае 2022 года.

2. Помощь США Украине в целом была огромна

Скорость и количество американской военной помощи Украине говорят о том, как США и их союзники видят ставки на исход войны.

Военная помощь США Украине на сегодняшний день поразительна, особенно по сравнению с тем, как Штаты поддерживали другие конфликты в современной истории. Военная помощь США во время конфликтов времен Холодной войны была на порядки выше расходов в Украине, но они происходили в течение более длительных периодов времени. Война во Вьетнаме, например, стоила США примерно 138,9 миллиарда долларов с 1965-го по 1974 год, что эквивалентно примерно 1 триллиону долларов сегодня.

В начале января 2023 года Министерство обороны США объявило, что предоставит Украине дополнительно 3,1 миллиарда долларов военной помощи.

В общей сложности США утвердили около 50 миллиардов долларов помощи для Украины в 2022 году.

Фото: defense.gov

Около половины этих денег — или 24,9 миллиарда долларов — пошли на военные расходы. Для сравнения, военная помощь США Израилю, долгое время являвшегося крупнейшим получателем американской военной помощи, в 2020 году составила 3,8 миллиарда долларов.

В 2022 году Штаты также предоставили Украине 9,6 миллиарда долларов на невоенные цели, такие как помощь украинцам в получении медицинской помощи и продовольствия. Это значительное увеличение по сравнению с 343 миллиона долларов внешней помощи, которую США предоставили Украине в 2021 году, включавшую как военную, так и экономическую помощь.

3. Большинство — однако не все — американцев все еще хотят помочь Украине

Для западных союзников в Европе, особенно таких как Польша, расположенных физически ближе всего к Украине, война стала рассматриваться как экзистенциальная — как серьезно угрожающая стабильности международной политики и организаций, таких как Организация Объединенных Наций, которые были созданы после Второй мировой войны для предотвращения Третьей мировой войны.

Американцы не сталкиваются с непосредственной угрозой распространения наземной войны из-за границ, с которой могут столкнуться жители Европы. Но большинство американцев все еще продолжает поддерживать Украину в ее борьбе с россией.

В декабре 2022 года 65% американцев заявили, что поддерживают поставки оружия в Украину, а 66% — поддерживают прямую передачу денег, согласно данным Чикагского совета по глобальным вопросам, внепартийного политического аналитического центра. Еще более впечатляюще то, что тот же опрос обнаружил, что почти каждый третий американец поддерживает идею отправки американских войск в бой — эта цифра лишь немного изменилась с начала вторжения 2022 года.

Фото: Unsplash

И хотя существует двухпартийная поддержка, некоторые республиканцы — в частности, консерваторы, которые поддерживают изоляционистскую позицию бывшего президента Дональда Трампа "Америка превыше всего" — утверждают, что США не могут позволить себе поддерживать Украину, а также бороться с высоким уровнем инфляции у себя дома.

4. США сигнализируют о долгосрочной помощи Украине

Долгосрочное влияние военной помощи США и НАТО на войну в Украине остается неопределенным. С одной стороны очевидно, что американская разведывательная поддержка, современное вооружение и умелое использование Украиной того и другого серьезно ухудшили шансы россии на поле боя.

С другой стороны, Украина продемонстрировала высокий уровень национального единства, лидерства и военной компетентности. Так что даже совершенная разведывательная поддержка и самое современное американское вооружение не имели бы большого значения, если бы Украина не продемонстрировала такое мастерство, мужество и стойкость перед лицом все еще превосходящих сил россии.

Зеленский в Конгрессе США. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Значительная часть обещанной американской помощи Украине будет выплачиваться в течение длительного периода. Большинство новых денег, которые США обещали Украине, будут потрачены до 2025 года, но часть поступит не раньше 2030 года.

Хотя США и их западные союзники сейчас предоставляют Украине танки и другие системы вооружения, некоторые из них могут не прибыть в течение месяцев или даже лет. Такие длительные временные рамки — также четкое свидетельство того, что США планируют помочь Украине восстановить свою армию, даже если война закончится в ближайшей перспективе.

Но я считаю, что наибольшее, чего может добиться военная помощь, — это подпитать войну на истощение. Окончание войны потребует больше, чем современное оружие и мужество. Нужны политическая смекалка и дипломатические усилия, чтобы помочь Украине и дальше сохранять свою независимость и защищаться от будущих российских угроз.

Моника Даффи Тофт, профессор международной политики и директор Центра стратегических исследований, Школа Флетчера, Университет Тафтса