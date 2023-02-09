США сигналізують про довгострокову допомогу Україні

Чотири ключові моменти щодо підтримки США України

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Сполучені Штати активно допомагають Україні в боротьбі з окупантами від самого початку повномасштабного вторгнення. Однак чи не "втомилась" Америка від війни? Чи готова дійсно допомагати стільки, скільки це буде потрібно? Відповідь однозначна — так. Професорка міжнародної політики Університету Тафтса Моніка Даффі Тофт наводить чотири ключові моменти, що сигналізують про готовність Штатів до довгострокової підтримки. Оригінал її статті опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

США нададуть Україні військові танки — це свідчить про довгострокову прихильність західних держав до протидії росії

Президент Джо Байден оголосив 25 січня 2023 року, що США надішлють Україні 31 танк M1 Abrams — у відповідь на неодноразові прохання президента України Володимира Зеленського про надання більшої кількості військових танків для ведення війни проти росії.

"Йдеться про допомогу Україні в обороні та захисті української землі. Це не є наступальною загрозою для росії. Немає ніякої наступальної загрози для росії. Якщо російські війська повернуться до росії, де їм і належить бути, ця війна закінчиться вже сьогодні. Це те, чого ми всі хочемо", — сказав тоді Байден у своєму виступі в Білому домі.

Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Заява президента з'явилася того ж дня, коли Німеччина підтвердила, що надсилає Україні 14 танків Leopard 2 — частину з 300 танків, які, за словами України, необхідні їй для витіснення росії з окупованої території. Велика Британія пообіцяла надати 12 танків, а також кілька інших західноєвропейських країн, які надають бронетехніку та інше військове спорядження.

США формально не оголосили війну росії, але бойові дії в Україні є класичним прикладом проксі-війни, що ведеться без офіційного оголошення.

Підтримка України з боку США була незмінною протягом першого року конфлікту, а відносно нещодавно вона ще й розширилася до запрошення українських військових на тренування на базі військово-повітряних сил США.

Я досліджую зовнішню політику США та міжнародну безпеку. З наближенням першої річниці російського вторгнення в Україну 24 лютого 2023 року, я вважаю важливим розглянути допомогу США Україні в перспективі — як в історичному аспекті, так і порівняно з іншими поточними зобов'язаннями США з надання військової допомоги в усьому світі.

Це може допомогти відповісти на важливе питання: чи готові Штати підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, чи їхні нинішні високі зобов'язання щодо видатків будуть зведені нанівець батогом поляризованої внутрішньої політики США?

Ось чотири ключові моменти щодо підтримки України з боку США, які варто зрозуміти, а також те, як Америка дає зрозуміти, що вони будуть підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.

1. Танки — важливий елемент для України

Поставка західних танків посилить український арсенал. До цього часу українські військові покладалися на старі радянські танки Т-72 попереднього покоління.

Проте західні танки мають певні проблеми. Наприклад, "Абрамс" працює на авіаційному паливі, а це дорого і складно в обслуговуванні та навчанні. Але розгортання цих танків, разом з танками з Німеччини і Великої Британії, сигналізує про те, що Захід хотів би дати Україні шанс відвоювати територію, яку росія завоювала й окупувала з лютого 2022 року.

M1 Abrams. Фото: Ēriks Kukutis

Ці системи озброєнь постачаються разом із зобов'язаннями тренувати українських солдатів і навчати їх керувати танками та іншою технікою. Але з ними Україна матиме набагато кращу позицію для наступу і, можливо, відвоює у росії більше своєї території, включно з сухопутним мостом до Криму, який рф встановила після захоплення Маріуполя в травні 2022 року.

2. Допомога США Україні в цілому була величезною

Швидкість і кількість американської військової допомоги Україні свідчить про те, як США та їхні союзники бачать ставки на результат війни.

Військова допомога США Україні на сьогодні є вражаючою, особливо порівняно з тим, як США підтримували інші конфлікти в сучасній історії. Військова допомога США під час конфліктів часів Холодної війни була на порядки вищою, ніж витрати в Україні, але вони відбувалися протягом більш тривалих періодів часу. Війна у В'єтнамі, наприклад, коштувала США приблизно 138,9 мільярда доларів з 1965 по 1974 рік, що еквівалентно приблизно 1 трильйону доларів сьогодні.

На початку січня 2023 року Міністерство оборони США оголосило, що надасть Україні додатково 3,1 мільярда доларів військової допомоги.

Загалом США затвердили близько 50 мільярдів доларів допомоги для України у 2022 році.

Фото: defense.gov

Близько половини цих грошей — або 24,9 мільярда доларів — пішли на військові витрати. Для порівняння, військова допомога США Ізраїлю, який тривалий час був найбільшим отримувачем американської військової допомоги, у 2020 році становила 3,8 мільярда доларів.

У 2022 році США також надали Україні 9,6 мільярда доларів на невійськові цілі, такі як допомога українцям в отриманні медичної допомоги та продовольства. Це значне збільшення порівняно з 343 мільйони доларів зовнішньої допомоги, яку США надали Україні у 2021 році, що включала як військову, так і економічну допомогу.

3. Більшість — однак не всі — американців досі хочуть допомогти Україні

Для західних союзників у Європі, особливо таких, як Польща, які фізично найближче розташовані до України, війна стала розглядатися як екзистенційна — така, що серйозно загрожує стабільності міжнародної політики та організацій, таких як Організація Об'єднаних Націй, які були створені після Другої світової війни для запобігання Третій світовій війні.

Американці не стикаються з безпосередньою загрозою поширення наземної війни через кордони, з якою можуть зіткнутися жителі Європи. Але більшість американців все ще продовжують підтримувати Україну в її боротьбі з росією.

Фото: Unsplash

У грудні 2022 року 65% американців заявили, що підтримують постачання зброї в Україну, а 66% — що підтримують пряме надсилання грошей, згідно з даними Чиказької ради з глобальних питань, позапартійного політичного аналітичного центру. Ще більш вражаючим є те, що те саме опитування виявило, що майже кожен третій американець підтримує ідею відправки американських військ у бій — ця цифра лише трохи змінилася з початку вторгнення 2022 року.

І хоча існує двопартійна підтримка, деякі республіканці — зокрема консерватори, які підтримують ізоляціоністську позицію колишнього президента Дональда Трампа "Америка понад усе" — стверджують, що США не можуть дозволити собі підтримувати Україну, а також боротися з високим рівнем інфляції у себе вдома.

4. США сигналізують про довгострокову допомогу Україні

Довгостроковий вплив військової допомоги США і НАТО на війну в Україні залишається невизначеним. З одного боку, очевидно, що американська розвідувальна підтримка, сучасне озброєння і вміле використання Україною того й іншого серйозно погіршили шанси росії на полі бою.

З іншого боку, Україна продемонструвала високий рівень національної єдності, лідерства і військової компетентності. Тож навіть досконала розвідувальна підтримка і найсучасніше американське озброєння не мали б великого значення, якби Україна не продемонструвала таку майстерність, мужність і стійкість перед обличчям все ще переважаючої сили росії.

Зеленський в Конгресі США. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Значна частина обіцяної американської допомоги Україні буде виплачуватися протягом тривалого періоду. Більшість нових грошей, які США обіцяли Україні, будуть витрачені до 2025 року, але частина надійде не раніше 2030.

І хоча США та їхні західні союзники зараз надають Україні танки й інші системи озброєння, деякі з них можуть не прибути протягом місяців або навіть років. Такі тривалі часові рамки також є чітким свідченням того, що США планують допомогти Україні відновити свою армію, навіть якщо війна закінчиться в найближчій перспективі.

Але я вважаю, що найбільше, чого може досягти військова допомога, — це підживити війну на виснаження. Закінчення війни вимагатиме більше, ніж сучасна зброя і мужність. Потрібні політична кмітливість і дипломатичні зусилля, щоб допомогти Україні і надалі зберігати свою незалежність і захищатися від майбутніх російських загроз.

Моніка Даффі Тофт, професорка міжнародної політики та директорка Центру стратегічних досліджень, Школа Флетчера, Університет Тафтса