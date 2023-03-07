США и ЕС могут ввести санкции против алмазной индустрии рф

Госдепартамент США

Представители правительства Соединенных Штатов Америки и руководство Европейского Союза провели встречу с руководителями компаний бриллиантовой промышленности и торговли по введению санкций против алмазной отрасли россии.

Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США.

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"Сегодня посол Джеймс О'Брайен присоединился к заместителю генерального директора и главного специалиста по контролю за соблюдением правил торговли Еврокомиссии Дениса Редоннета, чтобы обсудить с американскими и европейскими офисами ведущих розничных продавцов алмазов, производителей, лабораторий и отраслевых торговых ассоциаций важность привлечения алмазной промышленности относительно будущих импортных мер, связанных с россией, включая полированные бриллианты, как указано в недавнем заявлении лидеров G7", — говорится в сообщении.

В Госдепартаменте США отметили, что россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле бриллиантами. Итак, отметили в американском ведомстве, существует необходимость введения наиболее эффективных и влиятельных способов прервать этот поток доходов для рф.

"Соединенные Штаты и Европейский Союз остаются преданными наложению экономических последствий на россию за неспровоцированную войну в Украине", — говорится в сообщении.

Напомним, правительство Канады расширило свой список санкций в отношении россии в связи с годовщиной начала вторжения рф в Украину. Список включает 129 физических и 63 юридических лиц. Среди них находятся 122 человека, в том числе члены нижней палаты российского парламента, голосовавшие за законодательство, связанное с вторжением и аннексией четырех регионов Украины, а также вице-премьеры, министры и другие сотрудники аппарата президента россии и российских вооруженных сил.

Также мы писали, что Япония вслед за США и Канадой решила ввести новые санкции против россии. Речь идет о персональных ограничениях и запрете определенных видов экспорта, среди которых БПЛА.

Добавим, что правительство Великобритании к годовщине полномасштабного вторжения объявило о новых санкциях против россии. В санкционный список были включены руководители ключевых отраслей российской экономики.