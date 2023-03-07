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США та ЄС можуть ввести санкції проти алмазної індустрії рф

7 березня 2023 14:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Держдепартамент США
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Представники уряду Сполучених Штатів Америки та керівництво Європейського Союзу провели зустріч з керівниками компаній діамантової промисловості й торгівлі щодо запровадження санкцій проти алмазної галузі рф.  

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США.

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Деталі

"Сьогодні посол Джеймс О'Браєн приєднався до заступника генерального директора та головного спеціаліста з контролю за дотриманням правил торгівлі Єврокомісії Деніса Редоннета, щоб обговорити з американськими та європейськими офісами провідних роздрібних продавців алмазів, виробників, лабораторій та галузевих торгових асоціацій важливість залучення алмазної промисловості щодо майбутніх імпортних заходів, пов’язаних з росією, включно з полірованими діамантами, як зазначено в нещодавній заяві лідерів G7", — йдеться в повідомленні.

У Держдепартаменті США зазначили, що рф продовжує заробляти мільярди доларів на торгівлі діамантами. Тож, зауважили в американському відомстві, існує необхідність запровадження найбільш ефективних та впливових способів перервати цей потік доходів для рф.

"Сполучені Штати та Європейський Союз залишаються відданими накладенню економічних наслідків на росію за неспровоковану війну в Україні", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, уряд Канади розширив свій список санкцій щодо росії у зв'язку з річницею початку вторгнення рф в Україну. Список включає 129 фізичних та 63 юридичних осіб. Серед них перебувають 122 особи, у тому числі члени нижньої палати російського парламенту, які голосували за законодавство, пов'язане із вторгненням та анексією чотирьох регіонів України, а також віцепрем'єри, міністри та інші співробітники апарату президента Росії та російських збройних сил.

Також ми писали, що Японія слідом за США та Канадою вирішила запровадити нові санкції проти росії. Йдеться про персональні обмеження та заборону певних видів експорту, серед яких БпЛА.

Додамо, що уряд Великої Британії до роковин повномасштабного вторгнення оголосив про нові санкції проти росії. У санкційний список були включені керівники ключових галузей російської економіки.

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