США и ЕС подтверждают единство в поддержке Украины в борьбе против войны
Президенты США и Еврокомиссии подтвердили свою готовность укреплять партнерство по устойчивому экономическому развитию и строительству "зеленого" будущего мира, а также единство в поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии.
Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.
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Единство США и ЕС
В заявлении сторон отмечается, что США и ЕС работают, чтобы Украина имела безопасность, экономическую и гуманитарную помощь, и что стороны работают вместе для поставки вооруженных сил Украины военного оборудования и предоставления необходимой тренировки для защиты от российской агрессии.
Стороны подчеркнули, что США и ЕС вместе с Украиной являются сопредседателями в многосторонней Координационной донорской платформе и помогают Украине осуществлять повестку реформ. В заявлении также отмечается, что стороны принимают решительные меры для осуществления экономических и политических влияний на страну-агрессора, чтобы заставить кремль остановить своевольную войну против Украины.
"Соединенные Штаты и Европейский Союз работают, чтобы Украина имела безопасную, экономическую и гуманитарную помощь, в которой нуждается, так долго, как это будет необходимо. Мы работаем вместе для поставки вооруженных сил Украины военного оборудования и предоставления им необходимой тренировки для защиты от российской агрессии", — говорится в заявлении.
Напомним, что россия пытается дестабилизировать правительство Молдовы, чтобы установить более лояльное к Москве руководство. Соответствующие разведданные США передали властям Молдовы.