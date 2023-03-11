США и ЕС подтверждают единство в поддержке Украины в борьбе против войны

США и ЕС

Президенты США и Еврокомиссии подтвердили свою готовность укреплять партнерство по устойчивому экономическому развитию и строительству "зеленого" будущего мира, а также единство в поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Единство США и ЕС

В заявлении сторон отмечается, что США и ЕС работают, чтобы Украина имела безопасность, экономическую и гуманитарную помощь, и что стороны работают вместе для поставки вооруженных сил Украины военного оборудования и предоставления необходимой тренировки для защиты от российской агрессии.

Стороны подчеркнули, что США и ЕС вместе с Украиной являются сопредседателями в многосторонней Координационной донорской платформе и помогают Украине осуществлять повестку реформ. В заявлении также отмечается, что стороны принимают решительные меры для осуществления экономических и политических влияний на страну-агрессора, чтобы заставить кремль остановить своевольную войну против Украины.

"Соединенные Штаты и Европейский Союз работают, чтобы Украина имела безопасную, экономическую и гуманитарную помощь, в которой нуждается, так долго, как это будет необходимо. Мы работаем вместе для поставки вооруженных сил Украины военного оборудования и предоставления им необходимой тренировки для защиты от российской агрессии", — говорится в заявлении.

Напомним, что россия пытается дестабилизировать правительство Молдовы, чтобы установить более лояльное к Москве руководство. Соответствующие разведданные США передали властям Молдовы.