США та ЄС підтверджують єдність у підтримці України у боротьбі проти війни
Президенти США та Єврокомісії підтвердили свою готовність зміцнювати партнерство зі сталого економічного розвитку та будівництва "зеленого" майбутнього світу, а також єдність у підтримці України у її боротьбі проти російської агресії.
Про це йдеться на сайті Єврокомісії.
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Єдність США та ЄС
У заяві сторін наголошується, що США та ЄС працюють, щоб Україна мала безпеку, економічну та гуманітарну допомогу, і що сторони працюють разом для постачання Збройних сил України військового обладнання та надання необхідного тренування для захисту від російської агресії.
Сторони наголосили, що США та ЄС разом з Україною є співголовами у багатосторонній Координаційній донорській платформі та допомагають Україні здійснювати порядок денний реформ. У заяві також наголошується, що сторони вживають рішучих заходів для здійснення економічних та політичних впливів на країну-агресора, щоб змусити кремль зупинити свавільну війну проти України.
"Сполучені Штати та Європейський Союз працюють, щоб Україна мала безпечну, економічну та гуманітарну допомогу, якої потребує, так довго, як це буде необхідно. Ми працюємо разом для постачання збройних сил України військового обладнання та надання їм необхідного тренування для захисту від російської агресії", — йдеться у заяві.
Нагадаємо, що росія намагається дестабілізувати уряд Молдови, щоб встановити більш лояльне до москви керівництво. Відповідні розвіддані США передали владі Молдови.