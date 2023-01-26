Военная помощь: США отправили в Киев аудиторов для контроля за предоставленным оружием

Виктория Нуланд выступила на слушаниях в Сенате США

В Киеве на этой неделе находятся аудиторы из США. Их задача – обеспечить подотчетность американской военной и финансовой помощи.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на слушаниях по противодействию российской агрессии в Сенате в четверг.

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"Администрация продолжает сосредоточена на том, чтобы не допустить нецелевого использования помощи или оружия. Мы сотрудничаем с Всемирным банком, с (консалтинговой фирмой) Deloitte и с группой правительственных аудиторов США, которые находятся в Киеве на этой неделе", — отметила она во вступительном слове.

Представитель Госдепа отдельно отметила последние меры, предпринятые в Украине для борьбы с коррупцией.

"Украина должна не просто пережить эту войну, она должна выйти из нее сильнее, "чистее", более демократичной, более европейской. Именно за это борются украинские патриоты. Это также ключевое в поддержке, которую оказывают Соединенные Штаты и наши международные партнеры. Решение президента". Зеленского на этой неделе уволить и принять отставки чиновников, подозреваемых в коррупции, мощный сигнал о решимости самой Украины в этом вопросе", — подчеркнула Нуланд.

По данным СNN, ее комментарии прозвучали на фоне того, что члены Конгресса от Республиканской партии заявили о желании принять дополнительные усилия по надзору, когда речь идет о поддержке Украины США. Администрация заявила, что принимаются меры по контролю.

На этой неделе Государственный департамент заявил, что им "неизвестно об участии какой-либо помощи США" в коррупционном скандале в украинском правительстве, приведшем к отставке замминистра обороны страны.

Подобные проверки проводились уже раньше. В ноябре Пентагон сообщал, что американские военные проводят инспекции в Украине, чтобы убедиться, что Украина должным образом использует оружие, предоставленное союзниками. В декабре в Пентагоне заявили, что США не располагают информацией о том, что предоставленное Украине оружие используется не по назначению.

Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд также заявила, что Соединенные Штаты не успеют отправить танки M1 Abrams в Украину к вероятному весеннему наступлению Сил обороны. Проблема в том, что нужно больше времени, чтобы украинские военные могли пройти обучение по эксплуатации этих танков.

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