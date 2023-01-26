Військова допомога: США відправили до Києва аудиторів для контролю за наданою зброєю

Вікторія Нуланд виступила на слуханнях у Сенаті США

У Києві цього тижня перебувають аудитори зі США. Їхнє завдання — забезпечити підзвітність американської військової та фінансової допомоги.

Про це заявила заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд на слуханнях із питань протидії російській агресії в Сенаті в четвер.

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"Адміністрація й далі зосереджена на тому, щоб не допустити нецільового використання допомоги чи зброї. Ми співпрацюємо зі Світовим банком, з (консалтинговою фірмою) Deloitte і з групою урядових аудиторів США, які перебувають у Києві цього тижня", — зазначила вона у вступному слові.

Представниця Держдепу окремо відзначила останні заходи, вжиті в Україні для боротьби з корупцією.

"Україна повинна не просто пережити цю війну, вона повинна вийти з неї сильнішою, "чистішою", демократичнішою, більш європейською. Саме за це борються українські патріоти. Це також є ключовим у підтримці, яку надають Сполучені Штати та наші міжнародні партнери. Рішення президента Зеленського цього тижня звільнити та прийняти відставки чиновників, підозрюваних у корупції, є потужним сигналом про рішучість самої України в цьому питанні", — наголосила Нуланд.

За даними СNN, її коментарі прозвучали на тлі того, що члени Конгресу від Республіканської партії заявили про бажання вжити додаткових зусиль з нагляду, коли йдеться про підтримку України США. Адміністрація заявила, що вживаються заходи з контролю.

Цього тижня Державний департамент заявив, що їм "невідомо про участь будь-якої допомоги США" в корупційному скандалі в українському уряді, який призвів до відставки заступника міністра оборони країни.

Подібні перевірки проводилися вже раніше. У листопаді Пентагон повідомляв, що американські військові проводять інспекції в Україні, щоб переконатися, що Україна належним чином використовує зброю, надану союзниками. У грудні у Пентагоні заявили, що США не мають інформації про те, що надана Україні зброя використовується не за призначенням.

Нагадаємо, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд також заявила, що Сполучені Штати не встигнуть відправити танки M1 Abrams в Україну до ймовірного весняного наступу Сил оборони. Проблема в тому, що потрібно більше часу, щоб українські військові могли пройти навчання для експлуатації цих танків.

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