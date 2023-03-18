США решили избавиться от россиян-беглецов от мобилизации: подробности от Guardian

Россияне массово бежали из рф после объявления мобилизации

Администрация Байдена без лишнего шума возобновила депортации в россию. Это стало очевидным разворотом позиции, принятой в отношении людей, попросивших убежище в США во избежание мобилизации в россии.

Об этом сообщает The Guardian.

Неожиданная депортация

Издание рассказало о молодом россиянине, который приехал в США, убегая от мобилизации на войну. На выходных его неожиданно депортировали из США обратно в россию.

Он был среди нескольких российских искателей убежища, многие из которых попали в США за последний год, которые теперь напуганы, что правительство США вернет их в россию, где им может грозить тюрьма или служба в армии и отправка в Украину.

"Иммиграционная и таможенная служба США по-прежнему привержена соблюдению иммиграционных законов гуманно, эффективно и профессионально. Служба облегчает перевозку и вывоз неграждан через коммерческие авиалинии и чартерные рейсы в поддержку требований миссии", — сообщило на этой неделе федеральное агентство, добавив, что "осуществляет вывоз стран, включая россию, в соответствии с указаниями по вывозу из страны".

Изменение политики администрации Байдена

Новости о возобновлении депортаций в россию появились чуть более чем через год после сообщений о том, что администрация Байдена приостановила депортационные рейсы в россию, Украину и семь других стран Европы во время нападения рф на Украину. Когда возобновились депортации в россию, неизвестно. Белый дом не ответил на запрос о комментарии.

Мигранты из россии прибыли в США, думая, что они могут попросить убежища и быть защищены от депортации из-за высказанной позиции правительства. Теперь очевидная смена политики вызвала неразбериху среди мигрантов и их защитников, у которых осталось мало времени для планирования.

Офицеры иммиграционной службы постановили, что страх перед призывом не отвечает критериям определения "достоверного страха", и каждый из них подал апелляцию к иммиграционному судье, который согласился, что они не отвечают критериям.

Напомним, как отметили ранее в ISW, законопроект Госдумы рф о повышении призывного возраста свидетельствует о том, что в будущем кремль не планирует проводить полную мобилизацию. Немедленное повышение, вероятно, преследует цель расширить призывной возраст, чтобы удовлетворить определенную часть непосредственных потребностей российских военных в живой силе в Украине, а затем уменьшить общие требования к призыву в последующие годы.

Также известно, что на фоне колоссальных потерь армии россии оккупанты решили объявить масштабную кампанию по набору контрактников. По данным росСМИ, кремль хочет привлечь 400 тысяч таких добровольцев.