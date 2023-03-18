США вирішили здихатися росіян-втікачів від мобілізації: подробиці від Guardian

Росіяни масово тікали з рф після оголошення мобілізації

Адміністрація Байдена без зайвого галасу відновила депортації до росії. Це стало очевидним розворотом позиції, прийнятої щодо людей, які попросили прихистку в США, аби уникнути мобілізації у рф.

Про це повідомляє The Guardian.

Несподівана депортація

Видання розповіло про молодого росіянина, який приїхав до США, тікаючи від мобілізації на війну. На вихідних його несподівано депортували зі США назад до росії.

Він був серед кількох російських шукачів притулку, багато з яких потрапили до США за останній рік, які тепер налякані, що уряд США поверне їх до росії, де їм може загрожувати в’язниця або служба в армії і відправка в Україну.

"Імміграційна та митна служба США як і раніше віддана дотриманню імміграційних законів гуманно, ефективно та професійно. Служба полегшує перевезення та вивезення негромадян через комерційні авіалінії та чартерні рейси на підтримку вимог місії", — повідомило цього тижня федеральне агентство додавши, що "здійснює вивезення до країн, включаючи росію, відповідно до вказівок щодо вивезення з країни".

Зміна політики адміністрації Байдена

Новини про відновлення депортацій до росії з’явилися трохи більше ніж через рік після повідомлень про те, що адміністрація Байдена призупинила депортаційні рейси до росії, України та семи інших країн Європи під час нападу рф на Україну. Коли поновилися депортації до росії, невідомо. Білий дім не відповів на запит про коментар.

Мігранти з росії прибули до США, думаючи, що вони можуть попросити притулку та бути захищеними від депортації через висловлену позицію уряду. Тепер очевидна зміна політики викликала плутанину серед мігрантів та їхніх захисників, у яких залишилося мало часу для планування.

Офіцери імміграційної служби постановили, що страх перед призовом не відповідає критеріям визначення "достовірного страху", і кожен з них подав апеляцію до імміграційного судді, який погодився, що вони не відповідають критеріям.

Нагадаємо, як зазначили раніше в ISW, законопроєкт Держдуми рф про підвищення призовного віку свідчить про те, що в майбутньому кремль не планує проводити повну мобілізацію. Негайне підвищення, ймовірно, має на меті розширити призовний вік, щоб задовольнити певну частину безпосередніх потреб російських військових у живій силі в Україні, а потім зменшити загальні вимоги суспільства рф до призову в наступні роки.

Також відомо, що на тлі колосальних втрат армії рф окупанти вирішили оголосити масштабну кампанію з набору контрактників. За даними росЗМІ, кремль хоче залучити 400 тисяч таких добровольців.