Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow США вирішили здихатися росіян-втікачів від мобілізації: подробиці від Guardian arrow

США вирішили здихатися росіян-втікачів від мобілізації: подробиці від Guardian

18 березня 2023 14:58
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Росіяни масово тікали з рф після оголошення мобілізації
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Адміністрація Байдена без зайвого галасу відновила депортації до росії. Це стало очевидним розворотом позиції, прийнятої щодо людей, які попросили прихистку в США, аби уникнути мобілізації у рф. 

Про це повідомляє The Guardian

Читайте також:

Несподівана депортація

Видання розповіло про молодого росіянина, який приїхав до США, тікаючи від мобілізації на війну. На вихідних його несподівано депортували зі США назад до росії.

Він був серед кількох російських шукачів притулку, багато з яких потрапили до США за останній рік, які тепер налякані, що уряд США поверне їх до росії, де їм може загрожувати в’язниця або служба в армії і відправка в Україну. 

"Імміграційна та митна служба США як і раніше віддана дотриманню імміграційних законів гуманно, ефективно та професійно. Служба полегшує перевезення та вивезення негромадян через комерційні авіалінії та чартерні рейси на підтримку вимог місії", — повідомило цього тижня федеральне агентство  додавши, що "здійснює вивезення до країн, включаючи росію, відповідно до вказівок щодо вивезення з країни".

Зміна політики адміністрації Байдена

Новини про відновлення депортацій до росії з’явилися трохи більше ніж через рік після повідомлень про те, що адміністрація Байдена призупинила депортаційні рейси до росії, України та семи інших країн Європи під час нападу рф на Україну. Коли поновилися депортації до росії, невідомо. Білий дім не відповів на запит про коментар.

Мігранти з росії прибули до США, думаючи, що вони можуть попросити притулку та бути захищеними від депортації через висловлену позицію уряду. Тепер очевидна зміна політики викликала плутанину серед мігрантів та їхніх захисників, у яких залишилося мало часу для планування.

Офіцери імміграційної служби постановили, що страх перед призовом не відповідає критеріям визначення "достовірного страху", і кожен з них подав апеляцію до імміграційного судді, який погодився, що вони не відповідають критеріям. 

Нагадаємо, як зазначили раніше в ISW, законопроєкт Держдуми рф про підвищення призовного віку свідчить про те, що в майбутньому кремль не планує проводити повну мобілізацію. Негайне підвищення, ймовірно, має на меті розширити призовний вік, щоб задовольнити певну частину безпосередніх потреб російських військових у живій силі в Україні, а потім зменшити загальні вимоги суспільства рф до призову в наступні роки.

Також відомо, що на тлі колосальних втрат армії рф окупанти вирішили оголосити масштабну кампанію з набору контрактників. За даними росЗМІ, кремль хоче залучити 400 тисяч таких добровольців.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

15:20 "Манчестер Сіті" посилить склад лідером збірної Аргентини та чемпіоном світу

15:19 У Генштабі пояснили, чи справді ДПСУ заборонили виїзд юнакам віком від 15 до 18 років

Новина з відео

15:10 Кількість суден, відправлених рф до протоки Босфор, перевищила українські показники втричі

Новина з фото

15:03 Пелюстки, наче скляні: японські вчені виявили унікальний вид орхідеї

Новина з відео

14:40 Деокупація острова Зміїний врятувала українську економіку, — Братчук

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:31 Трамп приховав подарунки від лідерів іноземних держав на суму понад 290 тисяч доларів

14:22 Ексчемпіон світу робить ставку на Усика в бою проти Ф'юрі

Новина з фото

14:19 Volkswagen презентував бюджетний електрокар: скільки він буде коштувати

Ексклюзив

14:10"В моєї мами важка робота": одесити на день занурились у світ комунальників

14:07 Юсов пояснив, чому росія втратила вплив на українську економіку та логістику

Новина з відео

15:10 Кількість суден, відправлених рф до протоки Босфор, перевищила українські показники втричі

Новина з відео

14:40 Деокупація острова Зміїний врятувала українську економіку, — Братчук

Ексклюзив

14:10"В моєї мами важка робота": одесити на день занурились у світ комунальників

Новина з відео

12:30 "Намагаються замести сліди": чи вдасться рф знайти американський безпілотник в Чорному морі

Новина з відео

12:07 "Вернем свое": депутат російської думи шокував заявою про анексію територій Туреччини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:59Скандал у волонтерському центрі Одеси: погрози депутату та струс мозку в охоронця

Новина з відео

10:20Нічна атака дронами збільшує ймовірність ракетного обстрілу, — Гуменюк

Новина з відео

10:10 Тренер гандбольного клуба "Одеса" Михайло Щукін пішов з життя: що він казав про війну

Новина з відео

06:14 Синхроністка Марта Федіна розповіла про блискучу перемогу на історичному етапі Кубку світу

Новина з відео

20:45Історичне рішення: Володимир Зеленський відреагував на ордер для путіна

Ексклюзив

12:30В Бучі масштабно відбудовують вулицю, де ЗСУ накрили величезну російську колону: фоторепортаж

12:00Чому у світі з'являється дедалі більше спалахів вірусів — аналіз вірусолога

Новина з фото

20:45 Джонні Депп та Ембер Герд "відпочивають": історія гучного розлучення Пола Маккартні

Ексклюзив

19:00Бучу майже не впізнати: як виглядає місто сьогодні — великий репортаж

Ексклюзив

18:00Чи будуть цьогоріч кавуни та скільки коштуватимуть овочі: прогнози посівної 2023

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:00Історія України не потрібна: одесити про скасування цього предмета з-поміж обов'язкових

Новина з фото

14:35Суворий дрескод та брак фінансування: співпродюсер українського фільму про залаштунки премії "Оскар"

Ексклюзив

11:10Що потрібно Індії та Китаю від росії і чого очікувати від саміту НАТО: польський експерт про головне

Новина з фото

22:16 Від артистів кабаре до олімпійських чемпіонів: ці зірки змінили стать та стали відомими жінками

21:13 Якщо купувати, то саме зараз: важливий прогноз щодо курсу долара

Актуальне по темі

None 18 Березень 14:26

"Манчестер Сіті" посилить склад лідером збірної Аргентини та чемпіоном світу

None 18 Березень 15:19

У Генштабі пояснили, чи справді ДПСУ заборонили виїзд юнакам віком від 15 до 18 років

None 18 Березень 14:35

Кількість суден, відправлених рф до протоки Босфор, перевищила українські показники втричі

None 18 Березень 14:41

Пелюстки, наче скляні: японські вчені виявили унікальний вид орхідеї

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB