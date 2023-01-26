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США признали ЧВК "Вагнера" транснациональной преступной организацией: что это значит

26 января 2023 18:19
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
США признали ЧВК "Вагнера" транснациональной преступной организацией
США ввели санкции против лиц, связанных с ВЧК "Вагнера"
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Управление по контролю за иностранными активами Министерства денег США в четверг объявило частную военную компанию "Вагнера" транснациональной преступной организацией. В связи с этим США наложили санкции против связанных с ней физических и юридических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

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Подробности

Объявление "Вагнера" транснациональной преступной организацией означает заморозку любых американских активов группировки и запрещает физическим и юридическим лицам США предоставлять средства, товары или услуги этой группе.

Решение обосновывается тем, что "вагнеровцы" причастны к серьезной преступной деятельности, в частности массовым казням, изнасилованиям, похищениям детей и физическому насилию в разных странах мира — среди прочего, в Центральноафриканской Республике и Мали.

Кто попал под санкции

Минфин США также добавил в санкционный перечень ряд юридических и физических лиц на разных континентах, поддерживающих деятельность ЧВК "Вагнера".

Среди прочего, речь идет о российских акционерных обществах "Терра Тек" и "БАРЛ", китайской Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD и ее люксембургское представительство Spacety Luxembourg — они предоставляли "вагнеровцам" космические и аэроснимки для военных операций в Украине.

Под ограничения также попали лица Центральноафриканской Республики — "Офицерский союз международной безопасности", ее директор Александр Иванов и "Sewa Security Services", а также "вагнеровец" Валерий Захаров — и авиакомпания Kratol Aviation, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Всего санкции касаются шести физических и 12 юридических лиц, связанных с ЧВК "Вагнера" или способствующих ее деятельности.

Что известно о ППК "Вагнере"

Частная военная компания "Вагнера" появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где у россии есть свои интересы. Речь идет, в частности, о Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике и Украине. Боевики из "Вагнера" совершали военные преступления и преступления против человечности.

После полномасштабного вторжения россии в Украину "вагнеровцы" участвовали в расправах над мирными жителями. Также известно, что в ЧВК сегодня вербует заключенных из российских тюрем.

Напомним, ранее основатель российской частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин написал письмо в Белый дом после того, как США объявили о введении новых санкций против группы "Вагнера".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов выразил мнение, что российские власти боятся того, что США признают частную военную компанию "Вагнера" террористической организацией. Конкретно с этим связано резкое изменение риторики российской пропаганды по поводу освещения войны.

В ISW сообщали, что изменение отношения владимира путина к Евгению Пригожину имеет положительные и негативные последствия. Пригожин, скорее всего, продолжит критиковать Минобороны россии и кремль и, возможно, даже попытается настроить против путина националистическую фракцию.

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