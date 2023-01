США визнали ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією

США запровадили санкції проти осіб, пов'язаних з ПВК "Вагнера"

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США в четвер оголосило приватну військову компанію "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією. У зв'язку з цим США наклали санкції проти пов’язаних із нею фізичних та юридичних осіб.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.

Подробиці

Оголошення "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією означає замороження будь-яких американських активів угруповання та забороняє фізичним і юридичним особам США надавати кошти, товари або послуги цій групі.

Рішення обґрунтовується тим, що "вагнерівці" причетні до серйозної злочинної діяльності, зокрема масових страт, зґвалтувань, викрадень дітей та фізичного насильства в різних країнах світу — серед іншого, в Центральноафриканській Республіці та Малі.

Хто потрапив під санкції

Мінфін США також додав до санкційного переліку низку юридичних та фізичних осіб на різних континентах, які підтримують діяльність ПВК "Вагнера".

Серед іншого, йдеться про російські акціонерні товариства "Терра Тек" і "БАРЛ", китайську Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD та її люксембурзьке представництво Spacety Luxembourg — вони надавали "вагнерівцям" космічні й аерознімки для військових операцій в Україні.

Під обмеження також потрапили особи у Центральноафриканській Республіці — "Офіцерський союз міжнародної безпеки", її директор Алєксандр Іванов та "Sewa Security Services", а також "вагнерівець" Валерій Захаров — та авіакомпанія Kratol Aviation, що базується в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Усього санкції стосуються шести фізичних та 12 юридичних осіб, пов’язаних із ПВК "Вагнера" або таких, що сприяють її діяльності.

Що відомо про ПВК "Вагнера"

Приватна військова компанія "Вагнера" з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де росія має свої інтереси. Йдеться, зокрема, про Сирію, Лівію, Центральноафриканську Республіку та Україну. Бойовики з "Вагнера" скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності.

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну "вагнерівці" брали участь у розправах над мирними жителями. Також відомо, що до ПВК сьогодні вербують ув’язнених із російських тюрем.

Нагадаємо, раніше засновник російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера" Євген Пригожин написав листа в Білий дім після того, як США оголосили про запровадження нових санкцій проти групи "Вагнера".

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов висловив думку, що російська влада боїться того, що США визнають приватну військову компанію (ПВК) "Вагнера" терористичною організацією. Саме з цим пов'язана різка зміна риторики російської пропаганди щодо висвітлення війни.

В ISW повідомляли, що зміна ставлення володимира путіна до Євгена Пригожина має позитивні та негативні наслідки. Пригожин, найімовірніше, продовжить критикувати Міноборони росії та кремль і, можливо, навіть спробує налаштувати проти Путіна провоєнну націоналістичну фракцію.