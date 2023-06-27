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США ввели санкции против компаний, связанных с ЧВК "Вагнера"

27 июня 2023 23:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
США ввели санкции против компаний, связанных с ЧВК "Вагнера"
Финансист ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Фото: росЗМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министерство финансов США наложило санкции на четыре компании и одно лицо, связанное с насильственной российской военной группой ЧВК "Вагнера" и ее основателем и владельцем Евгением Пригожиным, ранее находившимися под санкциями Соединенных Штатов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

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"Группа Вагнера финансирует свои жестокие операции частично путем эксплуатации природных ресурсов в таких странах как Центральноафриканская Республика и Мали. Соединенные Штаты будут продолжать нацеливаться на потоки доходов группы Вагнера, чтобы уменьшить ее экспансию и насилие в Африке, Украине и в любом другом месте", — заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

В частности, в список вошли следующие компании:

  • Midas Ressources SARLU, базирующаяся в Центрально-Африканской Республике (играет ключевую роль в операциях "вагнеровцев" в ЦАР и за пределами страны);
  • Diamville SAU (Diamville) — компания по закупкам золота и бриллиантов, базирующаяся в ЦАР и контролируемая Пригожиным;
  • Industrial Resources General Trading (Industrial Resources) — дистрибьютор промышленных товаров из Дубая, оказавший финансовую поддержку Пригожину из-за его деловых отношений с Diamville;
  • российское ООО "ДМ" (участвовало в схеме продаж золота с вышеперечисленными компаниями);

Под санкциями США также оказался россиянин Андрей Иванов, занимающий руководящий пост в ППК "Вагнера". Он тесно сотрудничал с Пригожиным

Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки отложили на время очередные санкции против ЧВК "Вагнер". Такое решение было принято, чтобы не стоять на чьей-либо стороне в конфликте между Пригожиным и Кремлем.

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