США ввели санкції проти компаній, пов'язаних з ПВК "Вагнера"
Міністерства фінансів США наклало санкції на чотири компанії та одну особу, пов’язану з насильницькою російською військовою групою ПВК "Вагнера" та її засновником і власником Євгеном Пригожиним, які раніше були під санкціями Сполучених Штатів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.
Нові санкції проти ПВК "Вагнера"
"Група Вагнера фінансує свої жорстокі операції частково шляхом експлуатації природних ресурсів у таких країнах, як Центральноафриканська Республіка та Малі. Сполучені Штати продовжуватимуть націлюватися на потоки доходів групи Вагнера, щоб зменшити її експансію та насильство в Африці, Україні та в будь-якому іншому місці", — заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.
Зокрема, до списку увійшли такі компанії:
- Midas Ressources SARLU, що базується в Центрально-Африканській Республіці (грає ключову роль в операціях "вагнерівців" у ЦАР та за межами країни);
- Diamville SAU (Diamville) — компанія із закупівель золота та діамантів, що базується в ЦАР і контролюється Пригожиним;
- Industrial Resources General Trading (Industrial Resources) — дистриб’ютор промислових товарів із Дубая, який надав фінансову підтримку Пригожину через його ділові відносини з Diamville;
- російське ТОВ "ДМ" (брало участь у схемі продажу золота з вищеперерахованими компаніями);
Під санкціями США також опинився росіянин Андрій Іванов, який обіймає керівну посаду у ПВК "Вагнера". Він тісно співпрацював з Пригожиним
Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки відклали на деякий час чергові санкції проти ПВК "Вагнер". Таке рішення було ухвалене, щоб не стояти на чиємусь боці у конфлікті між Пригожиним і Кремлем.