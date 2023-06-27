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США ввели санкції проти компаній, пов'язаних з ПВК "Вагнера"

27 червня 2023 23:56
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США ввели санкції проти компаній, пов'язаних з ПВК "Вагнера"
Фінансист ПВК "Вагнера" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ
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Міністерства фінансів США наклало санкції на чотири компанії та одну особу, пов’язану з насильницькою російською військовою групою ПВК "Вагнера" та її засновником і власником Євгеном Пригожиним, які раніше були під санкціями Сполучених Штатів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.

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"Група Вагнера фінансує свої жорстокі операції частково шляхом експлуатації природних ресурсів у таких країнах, як Центральноафриканська Республіка та Малі. Сполучені Штати продовжуватимуть націлюватися на потоки доходів групи Вагнера, щоб зменшити її експансію та насильство в Африці, Україні та в будь-якому іншому місці", —  заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Зокрема, до списку увійшли такі компанії:

  • Midas Ressources SARLU, що базується в Центрально-Африканській Республіці (грає ключову роль в операціях "вагнерівців" у ЦАР та за межами країни);
  • Diamville SAU (Diamville) — компанія із закупівель золота та діамантів, що базується в ЦАР і контролюється Пригожиним;
  • Industrial Resources General Trading (Industrial Resources) — дистриб’ютор промислових товарів із Дубая, який надав фінансову підтримку Пригожину через його ділові відносини з Diamville;
  • російське ТОВ "ДМ" (брало участь у схемі продажу золота з вищеперерахованими компаніями);

Під санкціями США також опинився росіянин Андрій Іванов, який обіймає керівну посаду у ПВК "Вагнера". Він тісно співпрацював з Пригожиним 

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки відклали на деякий час чергові санкції проти ПВК "Вагнер". Таке рішення було ухвалене, щоб не стояти на чиємусь боці у конфлікті між Пригожиним і Кремлем.

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