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США призвали ООН увеличить растущие гуманитарные потребности Украины

31 октября 2023 19:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
США призвали ООН увеличить растущие гуманитарные потребности Украины
Заместитель постоянного представителя США при Организации посол Роберт Вуд. Фото: агентство Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Соединенные Штаты Америки призвали страны ООН обеспечить пакет финансирования гуманитарных нужд Украины. Там заявили, что украинские нужды продолжают расти в условиях российских атак на критическую инфраструктуру перед зимними холодами.

Об этом во время брифинга в Совбезе ООН заявил заместитель постоянного представителя США при Организации посол Роберт Вуд, пишет "Укринформ" .

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"В то время как захватническая война России продолжается, гуманитарные потребности Украины продолжают расти, в том числе потребности в дополнительном ремонте жилья, утеплении, зимней одежде и продовольственной помощи, а также защите систем водоснабжения и водоотведения от замерзания и защите уязвимых групп, особенно в прифронтовых районах", — подчеркнул Вуд.

В этом контексте спикер обратил внимание на то, что Россия продолжает атаки на критическую инфраструктуру Украины, в том числе на объекты теплоснабжения, энергосети и зернохранилища.

Он напомнил, что в плане ООН на зимний период предусмотрено выделение $435 миллионов, чтобы обеспечить более 1,7 миллиона гражданских украинцев теплом и продовольствием.

"Мы призываем международное сообщество обеспечить удовлетворение призывов ООН о финансировании этих потребностей", — подчеркнул американский дипломат.

Он заверил, что приверженность Соединенным Штатам поддержке Украины будет оставаться жесткой, и страна будет также оказывать гуманитарную помощь пострадавшим регионам.

"Путин может думать, что переживет Украину, но он ошибается. Украина не подчинится России. Воля народа Украины никогда не будет сломана", — сказал Вуд.

Напомним, что ранее в ООН подтвердили, что именно россияне нанесли удар по мирным жителям села Гроза в Харьковской области. Также в ООН увеличили размер денежной помощи украинцам для подготовки к зиме. Каждый член семьи, подпадающий под условия программы, получит 17460 грн.

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