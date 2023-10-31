США закликали ООН збільшити зростаючі гуманітарні потреби України
Сполучені Штати Америки закликали країни ООН забезпечити пакет фінансування гуманітарних потреб України. Там заявили, що українські потреби продовжують зростати в умовах російських атак на критичну інфраструктуру перед зимовими холодами.
Про це під час брифінгу в Радбезі ООН заявив заступник постійного представника США при Організації посол Роберт Вуд, пише "Укрінформ".
США просять допомогти Україні
"У той час, як загарбницька війна Росії триває, гуманітарні потреби України продовжують зростати, в тому числі потреби в додатковому ремонті житла, утепленні, зимовому одязі та продовольчій допомозі, а також захисті систем водопостачання і водовідведення від замерзання та захисті вразливих груп, особливо в прифронтових районах", — наголосив Вуд.
У цьому контексті спікер звернув увагу, що Росія продовжує атаки на критичну інфраструктуру України, в тому числі на об’єкти теплопостачання, енергомережі та зерносховища.
Він нагадав, що в плані ООН на зимовий період передбачене виділення $435 мільйонів, щоб забезпечити понад 1,7 мільйона цивільних українців теплом та продовольством.
"Ми закликаємо міжнародну спільноту забезпечити задоволення закликів ООН щодо фінансування цих потреб", — наголосив американський дипломат.
Він запевнив, що прихильність Сполучених Штатів підтримці України залишатиметься твердою, і країна буде теж надавати гуманітарну допомогу потерпілим регіонам.
"Путін може думати, що переживе Україну, але він помиляється. Україна не підкориться Росії. Воля народу України ніколи не буде зламана", — сказав Вуд.
Нагадаємо, що раніше в ООН підтвердили те, що саме росіяни завдали удару по мирних мешканцях села Гроза на Харківщині. Також в ООН збільшили розмір грошової допомоги українцям для підготовки до зими. Кожен член сім'ї, який підпадає під умови програми, отримає 17 460 грн.
Читайте Новини.LIVE!