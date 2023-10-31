США закликали ООН збільшити зростаючі гуманітарні потреби України

Заступник постійного представника США при Організації посол Роберт Вуд. Фото: агенція Reuters

Сполучені Штати Америки закликали країни ООН забезпечити пакет фінансування гуманітарних потреб України. Там заявили, що українські потреби продовжують зростати в умовах російських атак на критичну інфраструктуру перед зимовими холодами.

Про це під час брифінгу в Радбезі ООН заявив заступник постійного представника США при Організації посол Роберт Вуд, пише "Укрінформ".

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"У той час, як загарбницька війна Росії триває, гуманітарні потреби України продовжують зростати, в тому числі потреби в додатковому ремонті житла, утепленні, зимовому одязі та продовольчій допомозі, а також захисті систем водопостачання і водовідведення від замерзання та захисті вразливих груп, особливо в прифронтових районах", — наголосив Вуд.

У цьому контексті спікер звернув увагу, що Росія продовжує атаки на критичну інфраструктуру України, в тому числі на об’єкти теплопостачання, енергомережі та зерносховища.

Він нагадав, що в плані ООН на зимовий період передбачене виділення $435 мільйонів, щоб забезпечити понад 1,7 мільйона цивільних українців теплом та продовольством.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту забезпечити задоволення закликів ООН щодо фінансування цих потреб", — наголосив американський дипломат.

Він запевнив, що прихильність Сполучених Штатів підтримці України залишатиметься твердою, і країна буде теж надавати гуманітарну допомогу потерпілим регіонам.

"Путін може думати, що переживе Україну, але він помиляється. Україна не підкориться Росії. Воля народу України ніколи не буде зламана", — сказав Вуд.

Нагадаємо, що раніше в ООН підтвердили те, що саме росіяни завдали удару по мирних мешканцях села Гроза на Харківщині. Також в ООН збільшили розмір грошової допомоги українцям для підготовки до зими. Кожен член сім'ї, який підпадає під умови програми, отримає 17 460 грн.