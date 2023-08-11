США ввели санкции против российских олигархов

Российский олигарх Михаил Фридман. Фото: росСМИ

В пятницу, 11 августа, Министерство финансов США ввело санкции против четырех российских олигархов. Под ограничение также попал Российский союз промышленников и предпринимателей.

Об этом говорится на официальном сайте Минфина США.

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Так, санкции ввели против Петра Авена, Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Сообщается, что все они входят в состав русской денежной компании Альфа-Групп.

"Богатые российские элиты должны отказаться от мнения, что они могут вести бизнес как всегда, пока Кремль ведет войну против украинского народа. Наша международная коалиция будет продолжать привлекать к ответственности тех, кто способствовал неоправданному и непровоцированному вторжению в Украину", — говорится в сообщении.

Санкции США против РСПП

В то же время санкции ввели и против Российского союза промышленников и предпринимателей, зарегистрированного в Москве.

Отмечается, что предприятие несет ответственность за работу технологического сектора в РФ.

Напомним, ранее мы писали, что компания Google начала блокировать корпоративные сервисы Google Workspace для ряда российских компаний. Речь идет о тех, которые попали под санкции США.

Добавим, что Великобритания наложила санкции на шесть компаний из Белоруссии, а также десять индивидуальных лиц и девять корпораций, связанных с Россией.