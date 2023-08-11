США запровадили санкції проти російських олігархів

Російський олігарх Михайло Фрідман. Фото: росЗМІ

У п'ятницю, 11 серпня, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох російських олігархів. Під обмеження також потрапив Російський союз промисловців та підприємців.

Про це йдеться на офіційному сайті Мінфіну США.

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Відтак, санкції запровадили проти Петра Авена, Михайла Фрідмана, Германа Хана та Олексія Кузьмічьова. Повідомляється, що всі вони входять до складу російського фінансового підприємства Альфа-Груп.

"Багаті російські еліти повинні відмовитися від думки, що вони можуть вести бізнес як завжди, поки Кремль веде війну проти українського народу. Наша міжнародна коаліція продовжуватиме притягувати до відповідальності тих, хто сприяв невиправданому та неспровокованому вторгненню в Україну", — йдеться у повідомленні.

Санкції США проти РСПП

В той час санкції запровадили і проти Російського союзу промисловців та підприємців, який зареєстрований у Москві.

Зазначається, що підприємство відповідає за роботу технологічного сектору в РФ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що компанія Google почала блокувати корпоративні сервіси Googlе Workspace для низки російських компаній. Йдеться про ті, які потрапили під санкції США.

Додамо, що Велика Британія наклала санкції на шість компаній із Білорусії, а також на десять індивідуальних осіб та дев'ять корпорацій, пов'язаних із Росією.