США утвердили программу учений украинских пилотов на истребителях F-16: детали

Истребитель F-16 Королевских ПС Дании. Фото: Wim Sonneveld

Соединенные Штаты Америки одобрили программу обучения украинских пилотов на самолетах F-16, которое будет проходить в Дании. Сейчас акцент делается на теоретических занятиях в классах.

Об этом сообщает CNN.

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"По словам представителя администрации президента Джо Байдена, США одобрили передачу Украине учебных материалов по F-16, поскольку должна начаться программа обучения украинских пилотов на американских самолетах", — говорится в сообщении.

Чиновник сообщил, что США могут подтвердить, что министерство недавно одобрило запрос Дании в связи с их усилиями по созданию программ обучения украинских пилотов и технического обслуживания.

Детали тренировок в Дании

Речь идет об учебных модулях, документации и учебных материалах для занятий в классе, содержащих информацию о конфиденциальных технологиях США.

Утверждение запроса Дании было одним из важнейших шагов перед тем, как украинские летчики могли бы начать обучение полетам на самолетах четвертого поколения, о чем Киев просил несколько месяцев.

Напомним, по мнению экспертов, Украина может победить в контрнаступлении и без F-16.

Добавим, что первая группа украинских пилотов завершит военные учения на истребителях F-16 к следующему лету. Этот процесс затягивается, в частности, из-за прохождения дополнительных языковых курсов.