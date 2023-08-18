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США утвердили программу учений украинских пилотов на истребителях F-16: детали

18 августа 2023 23:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
США утвердили программу учений украинских пилотов на истребителях F-16: детали
Истребитель F-16 Королевских ПС Дании. Фото: Wim Sonneveld
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Соединенные Штаты Америки одобрили программу обучения украинских пилотов на самолетах F-16, которое будет проходить в Дании. Сейчас акцент делается на теоретических занятиях в классах.

Об этом сообщает CNN.

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"По словам представителя администрации президента Джо Байдена, США одобрили передачу Украине учебных материалов по F-16, поскольку должна начаться программа обучения украинских пилотов на американских самолетах", — говорится в сообщении.

Чиновник сообщил, что США могут подтвердить, что министерство недавно одобрило запрос Дании в связи с их усилиями по созданию программ обучения украинских пилотов и технического обслуживания.

Детали тренировок в Дании

Речь идет об учебных модулях, документации и учебных материалах для занятий в классе, содержащих информацию о конфиденциальных технологиях США.

Утверждение запроса Дании было одним из важнейших шагов перед тем, как украинские летчики могли бы начать обучение полетам на самолетах четвертого поколения, о чем Киев просил несколько месяцев.

Напомним, по мнению экспертов, Украина может победить в контрнаступлении и без F-16.

Добавим, что первая группа украинских пилотов завершит военные учения на истребителях F-16 к следующему лету. Этот процесс затягивается, в частности, из-за прохождения дополнительных языковых курсов.

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