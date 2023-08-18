Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow США затвердили програму навчань українських пілотів на винищувачах F-16: деталі arrow

США затвердили програму навчань українських пілотів на винищувачах F-16: деталі

18 серпня 2023 23:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
США затвердили програму навчань українських пілотів на винищувачах F-16: деталі
Винищувач F-16 Королівських ПС Данії. Фото: Wim Sonneveld
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сполучені Штати Америки схвалили програму навчання українських пілотів на літаках F-16, яке відбуватиметься в Данії. Наразі акцент робиться на теоретичних заняттях у клсах.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

"За словами представника адміністрації президента Джо Байдена, США схвалили передачу Україні навчальних матеріалів щодо F-16, оскільки має розпочатися програма навчання українських пілотів на американських літаках", — йдеться у повідомленні.

Чиновник повідомив, що США можуть підтвердити, що міністерство нещодавно схвалило запит від Данії у зв'язку з їхніми зусиллями зі створення програм навчання українських пілотів і технічного обслуговування.

Деталі тренувань у Данії

Наразі йдеться про навчальні модулі, документацію та навчальні матеріали для занять у класі, які містять інформацію про конфіденційні технології США.

Затвердження запиту Данії було одним із найважливіших кроків перед тим, як українські льотчики могли б розпочати навчання польотів на літаках четвертого покоління, про що Київ просив упродовж кількох місяців.

Нагадаємо, на думку експертів, Україна може перемогти у контрнаступі й без F-16. 

Додамо, що перша група українських пілотів завершить військові навчання на винищувачах F-16 до наступного літа. Цей процес затягується, зокрема, через проходження додаткових мовних курсів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Головні новини України 18 серпня: замах на заступника голови ДПС та мобілізація чоловіків

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз