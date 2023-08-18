США затвердили програму навчань українських пілотів на винищувачах F-16: деталі

Винищувач F-16 Королівських ПС Данії. Фото: Wim Sonneveld

Сполучені Штати Америки схвалили програму навчання українських пілотів на літаках F-16, яке відбуватиметься в Данії. Наразі акцент робиться на теоретичних заняттях у клсах.

Про це повідомляє CNN.

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"За словами представника адміністрації президента Джо Байдена, США схвалили передачу Україні навчальних матеріалів щодо F-16, оскільки має розпочатися програма навчання українських пілотів на американських літаках", — йдеться у повідомленні.

Чиновник повідомив, що США можуть підтвердити, що міністерство нещодавно схвалило запит від Данії у зв'язку з їхніми зусиллями зі створення програм навчання українських пілотів і технічного обслуговування.

Деталі тренувань у Данії

Наразі йдеться про навчальні модулі, документацію та навчальні матеріали для занять у класі, які містять інформацію про конфіденційні технології США.

Затвердження запиту Данії було одним із найважливіших кроків перед тим, як українські льотчики могли б розпочати навчання польотів на літаках четвертого покоління, про що Київ просив упродовж кількох місяців.

Нагадаємо, на думку експертів, Україна може перемогти у контрнаступі й без F-16.

Додамо, що перша група українських пілотів завершить військові навчання на винищувачах F-16 до наступного літа. Цей процес затягується, зокрема, через проходження додаткових мовних курсів.