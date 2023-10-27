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США нанесли ответный удар по военным объектам Ирана в Сирии

27 октября 2023 07:22
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
США нанесли ответный удар по военным объектам Ирана в Сирии
Американские военные. Фото: PAP/Darek Delmanowicz
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

США нанесли удары по двум иранским военным объектам в Сирии. Этот шаг был предпринят в качестве ответа на ряд агрессивных действий со стороны группировок, поддерживаемых Ираном, против военных объектов США на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Пентагон.

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Сообщается, что руководитель Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что по распоряжению американского президента Джо Байдена были осуществлены целенаправленные удары по локациям в восточной части Сирии. Эти объекты контролировались Корпусом стражей исламской революции и аффилированными с ними организациями.

В Пентагоне утверждают, что данное действие было осуществлено в рамках самозащиты после серии агрессивных действий против военного персонала США в Ираке и Сирии, начавшихся 17 октября.

В то же время США подчеркивают свою позицию: они не желают эскалации вооруженного конфликта и надеются на прекращение враждебных действий со стороны иранских группировок. 

Стоит отметить, что Иран пытается утаить свою причастность к этим атакам, но США готовы действовать решительно, если агрессия продолжится.

Напомним, что на прошлой неделе в результате атаки дронов на американские военные объекты в Сирии и Ираке двадцать солдат получили травмы. При этом Центральное командование США также подтвердило гибель гражданского работника из-за проблем с сердцем, хотя это произошло вне контекста атаки дронов.

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