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США завдали удару у відповідь по військових об'єктах Ірану в Сирії

27 жовтня 2023 07:22
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
США завдали удару у відповідь по військових об'єктах Ірану в Сирії
Американські військові. Фото: PAP/Darek Delmanowicz
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

США завдали ударів по двох іранських військових об'єктах у Сирії. Цей крок було здійснено як відповідь на низку агресивних дій з боку угруповань, які підтримує Іран, проти військових об'єктів США на Близькому Сході.

Про це повідомляє Пентагон.

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Повідомляється, що керівник Пентагону Ллойд Остін підтвердив, що за розпорядженням американського президента Джо Байдена було здійснено цілеспрямовані удари по локаціях у східній частині Сирії. Ці об'єкти контролювалися Корпусом вартових ісламської революції та афілійованими з ними організаціями.

У Пентагоні стверджують, що ця дія була здійснена в рамках самозахисту після серії агресивних дій проти військового персоналу США в Іраку та Сирії, що розпочалися 17 жовтня.

Водночас США наголошують на своїй позиції: вони не бажають ескалації збройного конфлікту і сподіваються на припинення ворожих дій з боку іранських угруповань.

Варто зазначити, що Іран намагається приховати свою причетність до цих атак, але США готові діяти рішуче, якщо агресія продовжиться.

Нагадаємо, що минулого тижня в результаті атаки дронів на американські військові об'єкти в Сирії та Іраку двадцять солдатів отримали травми. При цьому Центральне командування США також підтвердило загибель цивільного працівника через проблеми із серцем, хоча це сталося поза контекстом атаки дронів.

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