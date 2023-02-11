Над Аляской сбили неизвестный летательный аппарат

США сбили над Аляской неизвестный летательный аппарат
В воздушное пространство США в районе Аляски вошел неизвестный летательный аппарат. Американская армия сбила его из-за угрозы для воздушных судов пассажирской авиации.
Об этом сообщает издание CNN.
-
Россияне отключили интернет на оккупированных территориях Луганщины, — Гайдай
-
Россияне требуют изъять из "Иронии судьбы" Барбару Брыльскую: в чем причина
-
Онлайн интерактив для дошкольников о правилах дорожного движения: как приобщиться одесситам
-
В еще одном столичном университете запретили преподавание на русском
-
Мудрик попал в стартовый состав "Челси" на матч с "Вест Хэмом": есть сюрприз от Грэма Поттера
-
Прогноз погоды: синоптики рассказали, в каких областях завтра будет снегопад
-
Возможны аварийные отключения: какая ситуация в энергосистеме после атак россии
-
Харьковчан предупредили о длительных отключениях света: что известно
-
Сделает ли Зинченко еще один шаг к чемпионству: анонс матча "Арсенал" — "Брентфорд"
-
Под Бахмутом пограничники и артиллерия уничтожили четыре группы российских штурмовиков
Неизвестный аппарат над Аляской
Американская армия сбила неопознанный летательный аппарат, который залетел в воздушное пространство США и двигался над территориальными водами в районе Аляски.
Аппарат был сбит из-за того, что он создавал угрозу пассажирскому авиасообщению, летев на высоте около 12 тысяч метров.
Детали инцидента
Что это был за аппарат, представитель Белого дома Джон Кирби затруднился уточнить. "Мы называем его объектом, поскольку это лучшее описание, которое у нас есть на данный момент", — отметил координатор Совета национальной безопасности.
Кирби лишь отметил, что размер сбитого объекта сопоставим с небольшим автомобилем, что меньше китайского воздушного шара, сбитого неделю назад.
Напомним, 4 февраля в США у побережья Каролины сбили китайский воздушный шар.
В Соединенных Штатах его считали шпионским, тогда как Китай назвал его метеорологическим зондом.
Фото: посольство США в Гаити