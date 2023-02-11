Над Аляской сбили неизвестный летательный аппарат

Джон Кирби объяснил, почему неопознанный аппарат был сбит

В воздушное пространство США в районе Аляски вошел неизвестный летательный аппарат. Американская армия сбила его из-за угрозы для воздушных судов пассажирской авиации.

Об этом сообщает издание CNN.

Неизвестный аппарат над Аляской

Американская армия сбила неопознанный летательный аппарат, который залетел в воздушное пространство США и двигался над территориальными водами в районе Аляски.

Аппарат был сбит из-за того, что он создавал угрозу пассажирскому авиасообщению, летев на высоте около 12 тысяч метров.

Детали инцидента

Что это был за аппарат, представитель Белого дома Джон Кирби затруднился уточнить. "Мы называем его объектом, поскольку это лучшее описание, которое у нас есть на данный момент", — отметил координатор Совета национальной безопасности.

Кирби лишь отметил, что размер сбитого объекта сопоставим с небольшим автомобилем, что меньше китайского воздушного шара, сбитого неделю назад.

Напомним, 4 февраля в США у побережья Каролины сбили китайский воздушный шар.

В Соединенных Штатах его считали шпионским, тогда как Китай назвал его метеорологическим зондом.

Фото: посольство США в Гаити