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США збили над Аляскою невідомий літальний апарат

11 лютого 2023 08:58
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Над Аляскою збили невідомий літальний апарат
Джон Кірбі пояснив, чому неопізнаний апарат був збитий
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

У повітряний простір США в районі Аляски увійшов невідомий літальний апарат. Американська армія збила його через загрозу для повітряних суден пасажирської авіації.

Про це повідомляє видання CNN.

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Невідомий апарат над Аляскою

Американська армія збила неопізнаний літальний апарат, який залетів у повітряний простір США і рухався над територіальними водами в районі Аляски.

Апарат був збитий через те, що він створював загрозу пасажирському авіасполученню, летівши на висоті близько 12 тисяч метрів.

Деталі інциденту

Що це був за апарат, представник Білого дому Джон Кірбі не зміг уточнити. "Ми називаємо його об'єктом, оскільки це найкращий опис, який у нас є на даний момент", — зазначив координатор Ради національної безпеки.

Кірбі лише зазначив, що розмір збитого об’єкту співставний із невеликим автомобілем, що менше за китайську повітряну кулю, збиту тиждень тому.

Нагадаємо, 4 лютого у США біля узбережжя Кароліни збили китайську повітряну кулю. 

У Сполучених Штатах її вважали шпигунською, тоді як Китай назвав її метеорологічним зондом.

Фото: посольство США в Гаїті

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