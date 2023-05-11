США обвинили ЮАР в поставках оружия и боеприпасов России

Посол США в ЮАР Рубен Бригети. Фото: National Defense University

США обвинили Южную Африку в поставках оружия в Россию через российский корабль, который причалил к военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне в декабре прошлого года. Посол США в Южной Африке Рубен Бригети заявил, что США уверены в том, что ЮАР поставляла оружие армии Путину.

Об этом пишет News 24.

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Бригети отметил, что одним из фактов, на которые они обратили внимание, было пребывание грузового корабля на военно-морской базе Саймонстаун с 6 по 8 декабря 2022 года, с которого, по их уверению, грузили оружие и боеприпасы перед его отправкой в Россию. Посол подчеркнул серьезность вопроса вооружения России и выразил надежду, что Южная Африка придерживается политики нейтралитета.

После возвращения в США вместе с делегацией южноафриканских должностных лиц, возглавляемой Сиднеем Муфамади, который стремится предотвратить нарушение Закона о росте и возможностях Африки, Бригети активно общался с журналистами. США серьезно относятся к этому вопросу и призывают Южную Африку соблюдать политику нейтралитета.

Что ответили в Африке на обвинения

Офис президента Южно-Африканской Республики отреагировал на обвинения посла США Рубена Бригети относительно поставок вооружений и боеприпасов России со стороны ЮАР. В заявлении Офиса отмечается, что южноафриканские власти согласовали с официальными представителями Соединенных Штатов проведение расследования в отношении российского судна Lady R, которое, предположительно, использовалось для поставки оружия Российской Федерации.

Офис подчеркивает, что заявления посла подрывают дух сотрудничества и партнерства, которые сопровождали последние встречи между официальными представителями правительства США и делегацией Южной Африки.

В заявлении также указывается, что на данный момент не представлено никаких доказательств в подтверждение обвинений о поставках вооружений и боеприпасов для России через судно Lady R. Тем не менее, южноафриканское правительство обязалось провести необходимое расследование.

Напомним, что специально для Владимира Путина власти ЮАР планируют изменить формат саммита БРИКС. Российский диктатор может получить возможность принять участие в саммите по видеосвязи.