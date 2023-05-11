США звинуватили ПАР у постачанні зброї та боєприпасів Росії

Посол США в ПАР Рубен Брігеті. Фото: National Defense University

США звинуватили Південну Африку у поставках зброї до Росії через російський корабель, який причалив до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні у грудні минулого року. Посол США у Південній Африці Рубен Брігеті заявив, що США впевнені у тому, що ПАР постачала зброю армії Путіну.

Про це пише News 24.

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Брігеті зазначив, що одним із фактів, на які вони звернули увагу, було перебування вантажного корабля на військово-морській базі Саймонстаун з 6 по 8 грудня 2022 року, з якого, за їх запевненням, вантажили зброю та боєприпаси перед його відправленням до Росії. Посол наголосив на серйозності питання озброєння Росії і висловив сподівання, що Південна Африка дотримується політики нейтралітету.

Після повернення до США разом із делегацією південноафриканських посадових осіб, очолюваної Сіднеєм Муфамаді, який прагне запобігти порушенню Закону про зростання та можливості Африки, Брігеті активно спілкувався з журналістами. США серйозно ставляться до цього питання і закликають Південну Африку дотримуватись політики нейтралітету.

Що відповіли в Африці на звинувачення

Офіс президента Південно-Африканської Республіки відреагував на звинувачення посла США Рубена Брігеті щодо постачання озброєнь та боєприпасів Росії з боку ПАР. У заяві Офісу зазначається, що південноафриканська влада погодила з офіційними представниками Сполучених Штатів проведення розслідування щодо російського судна Lady R, яке, ймовірно, використовувалося для постачання зброї Російської Федерації.

Офіс наголошує, що заяви посла підривають дух співпраці та партнерства, які супроводжували останні зустрічі між офіційними представниками уряду США та делегацією Південної Африки.

У заяві також зазначається, що на даний момент не надано жодних доказів на підтвердження звинувачень про постачання озброєнь та боєприпасів для Росії через судно Lady R. Тим не менш, південноафриканський уряд зобов'язався провести необхідне розслідування.

Нагадаємо, що спеціально для Володимира Путіна влада ПАР планує змінити формат саміту БРІКС. Російський диктатор може отримати можливість взяти участь у саміті з відеозв'язку.