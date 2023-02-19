Владимир Макей - причина смерти главы МИД Беларуси

Глава МИД Беларуси Владимир Макей

Причиной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в ноябре прошлого года было самоубийство. Детали причин смерти не раскрываются по этическим соображениям, но сообщается, что последние годы жизни министра сопровождались "как политическими, так и личными драмами".

Об этом пишут СМИ Беларуси со ссылкой на независимые источники.

Смерть Макея

Друзья Макея утверждают, что он страдал от провала своей политики и часто чувствовал себя бесполезным и неловким. Также он знал, что администрация самопровозглашенного президента Лукашенко искала кандидатов на его место. У Макея также были проблемы в семье. СМИ не обнаружили признаков убийства, замаскированного под самоубийство.

Также у Макея были проблемы в семье. В день гибели Макей вернулся домой в Дрозды один. В другой квартире остались его жена Вера Полякова и младший сын.

По информации издания, первым, кто нашел мертвого министра, был старший сын Поляковой, который уехал в Дрозды после безуспешных попыток родственников связаться с ним по телефону.

Напомним, что в селе Олизаровка Киевской области правоохранители спасли мужчину, который решил покончить жизнь самоубийством. Произошло это из-за конфликта с сожительницей.

По информации правоохранителей, сначала полицейские ехали по вызову из-за домашнего насилия, впрочем, прибыв на место происшествия они обнаружили 43-летнего мужчину, пытавшегося покончить жизнь самоубийством.