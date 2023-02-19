Володимир Макей – причина смерті глави МЗС Білорусі

Стала відома причина смерті глави МЗС Білорусі Володимира Макея
Причиною смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея у листопаді минулого року було самогубство. Деталі причин смерті не розкриваються з етичних міркувань, але повідомляється, що останні роки життя міністра супроводжувалися як політичними, так і особистими драмами.
Про це пишуть ЗМІ Білорусі із посиланням на незалежні джерела.
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Смерть Макея
Друзі Макея стверджують, що він страждав від провалу своєї політики і часто почував себе марним і незручним. Також він знав, що адміністрація самопроголошеного президента Лукашенка шукала кандидатів на його місце. У Макея також були проблеми у сім'ї. ЗМІ не виявили ознак убивства, замаскованого під самогубство.
Також Макей мав проблеми в сім'ї. У день загибелі Макей повернувся додому в Дрозди один. В іншій квартирі залишилися його дружина Віра Полякова та молодший син.
За інформацією видання, першим, хто знайшов мертвого міністра, був старший син Полякової, який поїхав у Дрозди після невдалих спроб родичів зв'язатися з ним через телефон.
Нагадаємо, що в селі Олізарівка Київської області правоохоронці врятували чоловіка, який вирішив покінчити життя самогубством. Сталося це через конфлікт зі співмешканкою.
За інформацією правоохоронців, спочатку поліцейські їхали на виклик через домашнє насильство, втім, прибувши на місце події вони виявили 43-річного чоловіка, який намагався покінчити життя самогубством.