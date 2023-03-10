Стало известно, кто будет возглавлять МАГАТЭ в ближайшие четыре года
Рафаэль Гросси останется главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на второй срок. Его кандидатуру поддержали в ядерной организации ООН и совете МАГАТЭ.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
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Что известно
По данным издания, совет управляющих ядерной организации ООН, состоящий из 35 стран, в пятницу поддержал переназначение аргентинца Рафаэля Гросси на второй четырехлетний срок в должности генерального директора.
По словам дипломатов, совет Международного агентства по атомной энергии одобрил его повторное назначение путем акламации, то есть голосование не проводилось и ни одна страна не выразила возражения.
Решение подлежит утверждению Генеральной конференцией МАГАТЭ, ежегодной встречей всех государств-членов, которая состоится осенью.
Напомним, ранее Европейские страны, как Евросоюз, так и другие государства континента, обратились в Совет МАГАТЭ к России с требованием уйти из Запорожской АЭС. ЗАЭС никогда не будет признана собственностью россии.
К слову, в конце февраля Украина подала официальную заявку и выдвинула свою кандидатуру в Совет управляющих МАГАТЭ. Герман Галущенко попросил европейских коллег поддержать украинскую заявку.
Фото: LEONHARD FOEGER/REUTERS