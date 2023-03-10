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Стало відомо, хто буде очолювати МАГАТЕ найближчі чотири роки

10 березня 2023 13:41
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Рафаель Гроссі
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Рафаель Гроссі залишиться головою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на другий термін. Його кандидатуру підтримали у ядерній організації ООН та раді МАГАТЕ. 

Про це повідомляє The Jerusalem Post

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Що відомо

За даними видання, рада керуючих ядерної організації ООН, яка складається з 35 країн, у п’ятницю підтримала перепризначення аргентинця Рафаеля Гроссі на другий чотирирічний термін на посаді генерального директора.

За словами дипломатів, рада Міжнародного агентства з атомної енергії схвалила його повторне призначення шляхом акламації, тобто голосування не проводилося і жодна країна не висловила заперечення. 

Рішення підлягає затвердженню Генеральною конференцією МАГАТЕ, щорічною зустріччю всіх держав-членів, яка відбудеться восени.

Нагадаємо, раніше Європейські країни, як Євросоюз, так і інші держави континенту, звернулися у Раді МАГАТЕ до росії з вимогою піти із Запорізької АЕС. ЗАЕС ніколи не буде визнана власністю рф.

До слова, наприкінці лютого Україна подала офіційну заявку і висунула свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ. Герман Галущенко попросив європейських колег підтримати українську заявку.

Фото: LEONHARD FOEGER/REUTERS

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