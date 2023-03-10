Стало відомо, хто буде очолювати МАГАТЕ найближчі чотири роки
Рафаель Гроссі залишиться головою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на другий термін. Його кандидатуру підтримали у ядерній організації ООН та раді МАГАТЕ.
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
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Що відомо
За даними видання, рада керуючих ядерної організації ООН, яка складається з 35 країн, у п’ятницю підтримала перепризначення аргентинця Рафаеля Гроссі на другий чотирирічний термін на посаді генерального директора.
За словами дипломатів, рада Міжнародного агентства з атомної енергії схвалила його повторне призначення шляхом акламації, тобто голосування не проводилося і жодна країна не висловила заперечення.
Рішення підлягає затвердженню Генеральною конференцією МАГАТЕ, щорічною зустріччю всіх держав-членів, яка відбудеться восени.
Нагадаємо, раніше Європейські країни, як Євросоюз, так і інші держави континенту, звернулися у Раді МАГАТЕ до росії з вимогою піти із Запорізької АЕС. ЗАЕС ніколи не буде визнана власністю рф.
До слова, наприкінці лютого Україна подала офіційну заявку і висунула свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ. Герман Галущенко попросив європейських колег підтримати українську заявку.
Фото: LEONHARD FOEGER/REUTERS