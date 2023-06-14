Стало известно, кто возглавит африканскую делегацию, которую примет Путин для "мира в Украине"

Президент Коморских островов Азали Ассумани. Фото: росСМИ

Уже в эту субботу президент РФ Владимир Путин готовится встречать делегацию семи стран Африки для обсуждения мирного урегулирования конфликта в Украине. Сегодня, 14 июня, стало известно, президенты каких стран будут присутствовать и кто возглавит делегацию.

Об этом сообщают росСМИ .

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Отмечается, что в африканскую делегацию войдут президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, Уганды, Республики Конго и премьер Египта.

Возглавит делегацию президент Комор, заявили в РосСМИ.

Путин готовится принять африканскую делегацию. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что Путин взял паузу. Российский президент хочет дождаться, чем закончится контрнаступление Вооруженных сил Украины. В ходе встречи с журналистами президент РФ отметил, что на ведение войны у него есть планы "разного характера". Но нужно дождаться завершения контрнаступления ВСУ.

Добавим, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о важности развития дипломатического взаимодействия с Африкой. Кулеба подчеркнул, что поддержка африканских стран на международном уровне имеет ключевое значение для Украины.

Также президент африканской республики Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био заявил, что попытается прекратить войну в Украине. Для этого будет создана специальная группа-посредник, которая посетит Киев и Москву.