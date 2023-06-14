Стало відомо, хто очолить африканську делегацію, яку прийме Путін для "миру в Україні"
Уже в цю суботу президент РФ Володимир Путін готується зустрічати делегацію семи країн Африки для обговорення "мирного врегулювання конфлікту в Україні". Сьогодні, 14 червня, стало відомо, президенти яких країни будуть присутні та хто очолить делегацію.
Про це повідомляють росЗМІ.
Африканська делегація для "врегулювання миру"
Зазначається, що до африканської делегації ввійдуть президенти ПАР, Замбії, Сенегалу, Уганди, Республіки Конго та прем'єр Єгипту.
Очолить делегацію президент Комор, заявили в росЗМІ.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Путін взяв паузу. Російський президент хоче дочекатися, чим закінчиться контрнаступ Збройних Сил України. Під час зустрічі з журналістами президент РФ зазначив, що на ведення війни у нього є плани "різного характеру". Але потрібно дочекатися завершення контрнаступу ЗСУ.
Додамо, голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про важливість розвитку дипломатичної взаємодії з Африкою. Кулеба наголосив, що підтримка африканських країн на міжнародному рівні має ключове значення для України.
Також президент африканської республіки Сьєрра-Леоне Джуліус Маада Біо заявив, що спробує припинити війну в Україні. Для цього створять спеціальну групу-посередника, яка відвідає Київ та Москву.