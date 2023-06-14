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Стало відомо, хто очолить африканську делегацію, яку прийме Путін для "миру в Україні"

14 червня 2023 19:14
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Стало відомо, хто очолить африканську делегацію, яку прийме Путін для "миру в Україні"
Президент Коморських островів Азалі Ассумані. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Уже в цю суботу президент РФ Володимир Путін готується зустрічати делегацію семи країн Африки для обговорення "мирного врегулювання конфлікту в Україні". Сьогодні, 14 червня, стало відомо, президенти яких країни будуть присутні та хто очолить делегацію.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що до африканської делегації ввійдуть президенти ПАР, Замбії, Сенегалу, Уганди, Республіки Конго та прем'єр Єгипту.

Очолить делегацію президент Комор, заявили в росЗМІ.

 

Путін готується прийняти африканську делегацію. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що Путін взяв паузу. Російський президент хоче дочекатися, чим закінчиться контрнаступ Збройних Сил України. Під час зустрічі з журналістами президент РФ зазначив, що на ведення війни у нього є плани "різного характеру". Але потрібно дочекатися  завершення контрнаступу ЗСУ.

Додамо, голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про важливість розвитку дипломатичної взаємодії з Африкою. Кулеба наголосив, що підтримка африканських країн на міжнародному рівні має ключове значення для України.

Також президент африканської республіки Сьєрра-Леоне Джуліус Маада Біо заявив, що спробує припинити війну в Україні. Для цього створять спеціальну групу-посередника, яка відвідає Київ та Москву. 

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