Стало известно, кто устроил стрельбу в аэропорту Кишинева
В аэропорту Кишинева стрельбу устроил 43-летний гражданин Таджикистана. Ему отказали во въезде в Молдову.
Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Дорин Речан.
Как это произошло
"43-летнему гражданину Таджикистана было отказано во въезде в Молдову по соображениям безопасности. Во время сопровождения его в стерильную зону для возвращения он застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, отобранного у сотрудника пограничной полиции", — объяснил он.
По его словам, еще один пассажир получил ранения, его госпитализировали в больницу.
"Государственные учреждения повысили уровень мобилизации для обеспечения безопасности и общественного порядка. Полиция расследует этот случай и предоставит полную информацию", — подчеркнул премьер Молдовы.
Реакция Маи Санду
В свою очередь Президент страны Майя Санду передала соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, сегодня, 30 июня, в аэропорту Кишинева раздались выстрелы. По предварительной информации, один из пассажиров начал стрельбу.