Стало известно, кто устроил стрельбу в аэропорту Кишинева

Аэропорт в Кишиневе. Фото: ТАСС

В аэропорту Кишинева стрельбу устроил 43-летний гражданин Таджикистана. Ему отказали во въезде в Молдову.

Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Дорин Речан.

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Как это произошло

"43-летнему гражданину Таджикистана было отказано во въезде в Молдову по соображениям безопасности. Во время сопровождения его в стерильную зону для возвращения он застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, отобранного у сотрудника пограничной полиции", — объяснил он.

По его словам, еще один пассажир получил ранения, его госпитализировали в больницу.

"Государственные учреждения повысили уровень мобилизации для обеспечения безопасности и общественного порядка. Полиция расследует этот случай и предоставит полную информацию", — подчеркнул премьер Молдовы.

Реакция Маи Санду

В свою очередь Президент страны Майя Санду передала соболезнования родным и близким погибших.

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Напомним, сегодня, 30 июня, в аэропорту Кишинева раздались выстрелы. По предварительной информации, один из пассажиров начал стрельбу.