Стало відомо, хто влаштував стрілянину в аеропорті Кишинева

Аеропорт в Кишиневі. Фото: ТАСС

В аеропорту Кишинева стрілянину влаштував 43-річний громадянин Таджикистану. Йому відмовили у в’їзді до Молдови.

Про це повідомив прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан.

Читайте також:

Як це сталось

"43-річному громадянину Таджикистану було відмовлено у в'їзді до Молдови з міркувань безпеки. Під час супроводу його до стерильної зони для повернення він застрелив прикордонника і співробітника служби безпеки аеропорту з пістолета, відібраного у співробітника прикордонної поліції", — пояснив він.

За його словами, ще один пасажир отримав поранення, його шпиталізували до лікарні.

"Державні установи підвищили рівень мобілізації для забезпечення безпеки та громадського порядку. Поліція розслідує цей випадок і надасть повну інформацію", — наголосив прем'єр Молдови.

Реакція Маї Санду

Своєю чергою Президентка країни Майя Санду передала співчуття рідним та близьким загиблих.

Скриншот допису

Нагадаємо, сьогодні, 30 червня, в аеропорту Кишинева пролунали постріли. За попередньою інформацією, один із пасажирів розпочав стрілянину.