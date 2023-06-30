Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Стало відомо, хто влаштував стрілянину в аеропорті Кишинева arrow

Стало відомо, хто влаштував стрілянину в аеропорті Кишинева

30 червня 2023 20:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Стало відомо, хто влаштував стрілянину в аеропорті Кишинева
Аеропорт в Кишиневі. Фото: ТАСС
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В аеропорту Кишинева стрілянину влаштував 43-річний громадянин Таджикистану. Йому відмовили у в’їзді до Молдови.

Про це повідомив прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан.

Читайте також:

Як це сталось

"43-річному громадянину Таджикистану було відмовлено у в'їзді до Молдови з міркувань безпеки. Під час супроводу його до стерильної зони для повернення він застрелив прикордонника і співробітника служби безпеки аеропорту з пістолета, відібраного у співробітника прикордонної поліції", — пояснив він.

За його словами, ще один пасажир отримав поранення, його шпиталізували до лікарні.

"Державні установи підвищили рівень  мобілізації для забезпечення безпеки та громадського порядку. Поліція розслідує цей випадок і надасть повну інформацію", — наголосив прем'єр Молдови. 

Реакція Маї Санду

Своєю чергою Президентка країни Майя Санду передала співчуття рідним та близьким загиблих.

Скриншот допису

Нагадаємо, сьогодні, 30 червня, в аеропорту Кишинева пролунали постріли. За попередньою інформацією, один із пасажирів розпочав стрілянину.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз