Собор Парижской Богоматери – когда откроют для посетителей

Полное открытие собора состоится не раньше Олимпийских игр в Париже

Во Франции восстанавливают шпиль собора Парижской Богоматери, пострадавшего от масштабного пожара 2019 года. Обещают, что шпиль будет возвращен на место уже к концу 2023 года.

Об этом пишет УНН.

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Правда, полное открытие собора состоится не раньше Олимпийских игр в Париже в следующем году. В министерстве культуры Франции сообщили, что полная реконструкция должна быть завершена до конца 2024 года. Власти раньше называли 8 декабря — вероятным крайним сроком.

Это означает, что собор 12-го века, ранее ежегодно посещавший около 12 миллионов человек, не сможет принимать участников Олимпийских игр, которые приедут в Париж в июле и августе 2024 года. Но шпиль вернется на место до конца 2023 года, сообщили в министерстве.

Что известно о пожаре в соборе Парижской Богоматери

15 апреля 2019 в 18:18 на чердаке, где проводили ремонтные работы, сработал детектор дыма — после этого пламя распространилось очень быстро. Вокруг здания собрались десятки зрителей, наблюдавших за развитием событий. К 21:45 сотни находившихся на месте происшествия пожарных смогли потушить пламя. Следователи утверждают, что возгорание могло быть вызвано либо сигаретой, либо коротким замыканием. Внутри собор был поврежден относительно слабо, кроме разрушений, нанесенных дымом и водой во время тушения пожара.

Во время пожара рухнула центральная часть кровли вместе со шпилем посередине. Дубово-свинцовый шпиль XIX века, спроектированный архитектором Эженом Эммануэлем Виолле-ле-Дюком, был 93 метра в высоту. Впоследствии огонь опрокинулся и на одну из башен западного фасада, но пожарными удалось потушить его в зародыше. Также им удалось спасти значительную часть культурных ценностей, в том числе уникальные картины и статуи.

В общей сложности к тушению пожара были привлечены десятки единиц спецтехники и около 400 пожарных. Пожарные вертолеты не применяли, потому что те сбрасывают сразу тонны воды, что может нанести не меньший вред зданию, чем сам огонь.

Напомним, на 89-м году жизни скончался французский модельер-кутюрье испанского происхождения Пако Рабанн. Он не раз приезжал в Украину и делился своими впечатлениями от нашей страны.