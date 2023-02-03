Собор Паризької Богоматері - коли відкриють для відідувачів

Повне відкриття собору відбудеться не раніше Олімпійських ігор у Парижі

У Франції відновлюють шпиль собору Паризької Богоматері, який постраждав від масштабної пожежі 2019 року. Обіцяють, що шпиль повернуть на місце вже до кінця 2023 року.

Про це пише УНН.

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Щоправда, повне відкриття собору відбудеться не раніше Олімпійських ігор у Парижі наступного року. У міністерстві культури Франції повідомили, що повна реконструкція має бути завершена до кінця 2024 року. Влада раніше називала 8 грудня — ймовірним крайнім терміном.

Це означає, що собор 12-го століття, який раніше щороку відвідували близько 12 мільйонів людей, не зможе приймати учасників Олімпійських ігор, які приїдуть у Париж в липні та серпні 2024 року. Але шпиль повернеться на місце до кінця 2023 року, повідомили в міністерстві.

Що відомо про пожежу у соборі Паризької Богоматері

15 квітня 2019 року о 18:18 на горищі, де проводили ремонтні роботи, спрацював детектор диму — після цього полум'я поширилося дуже швидко. Навколо будівлі зібралися десятки глядачів, які спостерігали за розвитком подій. До 21:45 сотні пожежників, які перебували на місці події, змогли заспокоїти полум'я. Слідчі стверджують, що загоряння могло бути викликане або сигаретою, або коротким замиканням. Усередині собор був пошкоджений відносно слабко, окрім руйнувань, які були нанесені димом і водою під час гасіння пожежі.

Під час пожежі обвалилася центральна частина покрівлі разом зі шпилем посередині. Дубово-свинцевий шпиль XIX століття, спроєктований архітектором Еженом Еммануелем Віолле-ле-Дюком, був 93 метри заввишки. Згодом вогонь перекинувся й на одну з башт західного фасаду, але пожежниками вдалося загасити його в зародку. Також їм вдалося врятувати значну частину культурних цінностей, зокрема унікальні картини та статуї.

Загалом до гасіння пожежі були залучені десятки одиниць спецтехніки та близько 400 пожежників. Пожежні гелікоптери не застосовували, бо ті скидають одразу тонни води, що може завдати не меншої шкоди будівлі, ніж сам вогонь.

Нагадаємо, на 89-му році життя помер французький модельєр-кутюр'є іспанського походження Пако Рабанн. Він неодноразово приїздив до України та ділився своїми враженнями від нашої країни.