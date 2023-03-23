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Стало известно, куда делась россиянка, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"

23 марта 2023 12:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россиянка, которая не хотела уезжать из оккупированного Крыма, оказалась на севере России
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Стало известно, куда переехала россиянка, прославившаяся своим эмоциональным видео из Крыма. Оккупантка плакала, потому что не хотела летом прошлого года уезжать из захваченной Алушты.

Об этом стало известно из видео на YouTube-канале, который ведет эта россиянка.

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"Вообще не хочу уезжать из Крыма"

Летом 2022 года одна из российских туристок в оккупированном Крыму стала знаменитой в соцсетях и YouTube.

Она стала героиней видео с фразой о том, что "вообще не хочу ехать из Крыма", потому что "здесь все так хорошо, по-домашнему".

Как сложилась судьба россиянки

Позже стало известно, куда делась оккупантка, которая не хотела уезжать с захваченного полуострова.

Она переехала на север России, в Ямало-Ненецкий округ. На видеороликах, опубликованных на ведущем канале, женщина жалуется на холод в городе Уренгой, где она теперь живет, и демонстрирует огромные цены на овощи и фрукты.

Напомним, что наглую россиянку высмеял в своей пародии актера "95 квартала" Юрий Великий. Это видео стало самым популярным на YouTube-канале Большого. Он набрал 3 млн 700 тысяч просмотров и более 18 тысяч комментариев.

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