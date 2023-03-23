Стало відомо, куди поділася росіянка, яка "взагалі не хотіла їхати з Криму"
Стало відомо, куди переїхала росіянка, яка прославилася своїм емоційним відео з Криму. Окупантка плакала, бо не хотіла влітку минулого року їхати із захопленої Алушти.
Про це стало відомо з відео на YouTube-каналі, який веде ця росіянка.
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"Взагалі не хочу їхати з Криму"
Улітку 2022 року одна з російських туристок в окупованому Криму стала знаменитою у соцмережах та на YouTube.
Вона стала героїнею відео із фразою про те, що "взагалі не хочу їхати з Криму", бо "тут все так добре, по-домашньому".
Як склалася доля росіянки
Пізніше стало відомо, куди поділася окупантка, яка не хотіла їхати із захопленого півострова.
Вона переїхала аж на північ росії, до Ямало-Ненецького округу. На відеороликах, опублікованих на каналі, який вона веде, жінка скаржиться на холод у місті Уренгой, де вона тепер живе, та демонструє величезні ціни на овочі та фрукти.
Нагадаємо, що нахабну росіянку висміяв у своїй пародії актора "95 кварталу" Юрій Великий. Це відео стало найпопулярнішим на YouTube-каналі Великого. Воно набрало 3 млн 700 тисяч переглядів та понад 18 тисяч коментарів.