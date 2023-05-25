Стало известно, в какой стране начнут обучение украинские пилоты на F-16
Первые учения украинских пилотов на F-16 пройдут в Великобритании. Сначала это будет базовая наземная подготовка, далее погрузка будет расти.
Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на неназванного представителя британского правительства.
ВСУ будут обучать управлению F-16
Около 20 пилотов пройдут начальную подготовку, владеющую английским языком. Это должно ускорить усвоение курса.
"Это будет наземная базовая подготовка украинских пилотов, которые затем будут готовы к более конкретной подготовке на F-16 или других самолетах", — сказал чиновник.
Отмечается, что тренировки по курсу НАТО "Введение в основы управления истребителями" будут включать в себя тренажеры и реальные самолеты. Возможно, сначала будут не F-16, а более простые.
Напомним, что Офис Президента Украины усердно работает над ускорением процесса поставки первых истребителей F-16, ожидаемого в течение нескольких месяцев. Глава Офиса Президента Андрей Ермак уверяет в максимальной оперативности вопросов, касающихся украинской стороны.
Добавим, что наиболее вероятным сценарием сейчас является то, что США не будут посылать Украине F-16, а полагаться на другие страны. Среди вариантов — Нидерланды, Бельгия и Дания. Другие страны, такие как Норвегия, начали выводить из строя F-16 в ожидании получения более совершенного F-35.
Также мы писали, что Украина получила от Словакии все обещанные этой страной 13 истребителей МИГ-29. Однако, кроме них, наше государство нуждается в западных истребителях F-16.